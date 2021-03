Formalização: CONTRATO DA VACINA DA PFIZER JÁ FOI ENVIADO AOS EUA PARA ASSINATURA

Expectativa é de que documento retorne ao Brasil até este sábado (13), dizem fontes do Ministério da Saúde. A vacina possui 94% de eficácia e o país espera receber 100 milhões de doses a partir de maio.

O contrato das vacinas da Pfizer já está nos Estados Unidos para análise e deve retornar ao Brasil entre esta sexta-feira (12) e sábado (13) para assinatura do Ministério da Saúde. Após a formalização burocrática, o país poderá receber um lote de até 100 milhões de doses da vacina até maio ou junho. Fontes do Ministério da Saúde informaram à CNN que o contrato seguiu virtualmente para assinatura dos diretores da Pfizer.

O laboratório foi procurado pela reportagem, mas ainda não retornou o contato. A vacina possui 94% de eficácia, já tem registro definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e atualmente é aplicada em diversos países no mundo. Uma vez que o documento for assinado pela Pfizer, o lote de 100 milhões chegaria ao Brasil a partir de maio ou junho.

BRASIL TEM SEGUNDO DIA ACIMA DE 2 MIL MORTES E MÉDIA MÓVEL RECORDE

(Foto: AFP)

Pelo segundo dia consecutivo, o Brasil registrou mais de 2.000 mortes em decorrência da infecção pelo novo corovírus em 24 horas. Já a média móvel de mortes subiu para 1.703 e bateu recorde pelo 16º dia seguido.

Segundo informações do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), mais 2.233 pessoas morreram por Covid-19 na últimas 24 horas, totalizando 272.889 óbitos por conta da doença. O Conass também registrou mais 75.412 casos, chegando ao total de 11.277.717. O país tem a segunda maior contagem de mortes pelo vírus em todo o mundo, atrás somente dos Estados Unidos.

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) já ultrapassa 80% em 23 das 27 unidades federativas que compõem o Brasil. O levantamento feito pela CNN junto às secretarias de Saúde estaduais acompanha a evolução da disponibilidade de leitos no país.

Nesta quarta-feira (11), 22 estados e o Distrito Federal estão acima da margem de segurança para a realização de rotatividade dos leitos entre os enfermos. Desde a última atualização, um novo estado passou a integrar a lista de alerta, Alagoas, que na manhã do dia 10 de março estava com 75% dos leitos ocupados, mas amanheceu nesta quinta-feira (11) com taxa de ocupação em 80%.

Os estados e municípios geram os dados a partir de critérios diferentes, como a situação da rede pública e privada, a ocupação de UTI adulta, pediátrica e de Covid-19, assim como a taxa total que reúne todas as informações.

(Da redação com CNN)

