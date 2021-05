Foz do Iguaçu: CCZ INICIA ENCOLEIRAMENTO DE CÃES PARA A PREVENÇÃO CONTRA A LEISHMANIOSE NO CONDOMÍNIO GRANDE LAGO

By

Força-tarefa de trabalho começa na segunda-feira (31) e prevê a proteção de 60 animais.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) inicia na próxima segunda-feira (31) uma nova etapa do encoleiramento de cães para a prevenção da Leishmaniose Visceral Canina. A equipe fará o trabalho dentro do Condomínio Grande Lago, na Vila C, para os moradores dos apartamentos.

A força-tarefa deve durar até quarta-feira (2) e prevê a proteção de 60 cachorros. O local foi escolhido por conta da situação de vulnerabilidade e alto risco de contaminação.

Os animais vão receber uma coleira antiparasitária, que contribui para a redução do contágio também em humanos. Ela repele a ação do mosquito-palha, transmissor da doença. Entre os cães infectados, ela serve para evitar a picada do inseto e interromper a transmissão.

O CCZ já realizou o encoleiramento de mais de 2.000 cães em ações realizadas desde 2020, com trabalhos nos bairros Três Lagoas, Morumbi e também na região do Bubas.

(Da Redação com AMN)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado