Foz do Iguaçu: APÓS EXPLOSÃO DE MORTES PELA COVID, LOCKDOWN FICA MAIS RIGOROSO A PARTIR DESTE SÁBADO (13) 

Com recorde de mortes, que causaram até fila de carros de funerárias no Hospital Municipal, a semana marcou definitivamente a “3a onda” da pandemia em Foz, onde medidas mais rigorosas no “Lockdown” passarão a vigorar neste fim de semana. Ainda neste março, sem leitos de UTI disponíveis, o número de 500 óbitos por Covid-19 deve ser ultrapassado.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu atendeu a orientação de uma nota técnica da Fundação Municipal de Saúde, pedindo medidas mais restritivas nos finais de semana para reduzir a transmissão e o número de internações por coronavírus. Para isso, a Prefeitura publicou decreto instituindo toque de recolher das 18h de sábado (13) até às 05h de segunda-feira (15).

O decreto nº 29.030 determina ainda a suspensão de todas as atividades a partir das 17h de sábado, com exceção do delivery de alimentos entre as 17h e 22h de sábado e das 10h às 20h de domingo; farmácias e postos de combustíveis, vedadas as lojas de conveniência.

Colapso

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou que, até esta quinta-feira (11), a pandemia já causou 463 óbitos pela doença no município. A Covid-19 já infectou 29.307 iguaçuenses e há semanas a ocupação de leitos de UTI não diminui da casa dos 100%, causando fila de espera por este tipo de leito. A ocupação dos leitos de enfermaria também é altíssimo. Nesta quinta-feira (11), as enfermarias estavam com 96,63% dos leitos ocupados.

CONFIRA OS DADOS DETALHADOS SOBRE OS NÚMEROS MAIS RECENTES DA PANDEMIA EM FOZ:

Restrições

A decisão do prefeito Chico Brasileiro (foto ao lado) em decretar medidas mais duras de “lockdown”, tem como base a nota técnica emitida nesta quarta-feira pela Fundação Municipal de Saúde. Além da superlotação no hospital municipal, a nota aponta o alto número de pacientes entubados e de pessoas aguardando vagas na (UPA) Unidade de Pronto Atendimento Dr. Walter Cavalcante Barbosa, no Morumbi. Desde 26 de fevereiro, a unidade funciona como porta de entrada para pacientes com Covid-19.

Esta semana foi marcada por ser o momento crítico da pandemia. Na quarta-feira (10) foi o dia com o maior número de óbitos pela doença (12 óbitos) e de ocupação máxima de leitos, não somente em Foz do Iguaçu. O Hospital Municipal Padre Germano Lauck, está há mais de três semanas com 100% de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva e com fila de espera por esse tipo de leito, utilizando recursos extras para garantir o atendimento aos pacientes graves. Dados extra-oficiais, apresentam quase 60 infectados em espera pelos leitos hospitalares no município.

Com recorde de mortes, carros de funerária fizeram fila para recolher as vítimas fatais pela Convid-19 no Hospital Municipal

“Percebemos o aumento do número de jovens nas UTIs e, o que tem se observado, inclusive pela mídia, são jovens nos finais de semana fazendo aglomeração em locais públicos, ou em família. Por isso, solicitamos o aumento das medidas restritivas para os finais de semana”, afirmou o diretor-presidente do Hospital Municipal, Sérgio Fabriz.

A intenção é que, com a menor circulação de pessoas, também sejam reduzidos os números de acidentes de trânsito e outras situações que exijam atendimento de urgência e emergência nas unidades hospitalares.

