Foz do Iguaçu: AULAS PRESENCIAIS NA REDE MUNICIPAL SEGUEM SUSPENSAS ATÉ DIA 5 DE ABRIL

As aulas presenciais da rede pública de ensino e da rede privada do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, e das instituições públicas e privadas de ensino médio, superior e de pós-graduação de Foz do Iguaçu seguem suspensas até o dia 5 de abril.

Já as aulas das etapas 4 e 5 da educação infantil e 1º ao 5º ano do ensino fundamental da rede privada seguem presencialmente com limitação de até 30% da capacidade, e respeitando todos os protocolos sanitários para evitar a transmissão do coronavírus.

As medidas estabelecidas pela Prefeitura de Foz do Iguaçu estão no decreto nº 29.077, publicado no Diário Oficial do município nesta sexta-feira (26), e tomam como base o cenário epidemiológico relativo à covid-19.

A média móvel dos casos de covid-19 registrada nesta sexta-feira foi de 103,14 – representando uma redução de 58% em relação há duas semanas. Essa diminuição é um indicativo de que as medidas restritivas adotadas pela prefeitura para a redução da transmissão do coronavírus foram efetivas.

No entanto, ainda há a preocupação com a alta ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), que está em 95,2% e o número de mortes pela doença, óbitos esses que, ainda em março, deverão ser de mais de 600 pessoas. O retorno das aulas presenciais será reavaliado na próxima semana conforme o cenário epidemiológico no município.

