Foz do Iguaçu: BARREIRAS SANITÁRIAS SERÃO AMPLIADAS PARA PRÓXIMO À PONTE DA AMIZADE

O município já conta com apoio da Receita Federal e aguarda o apoio das demais instituições para ampliar a fiscalização na Ponte da Amizade com objetivo de reduzir a transmissão de coronavírus.

Com autorização da Receita Federal, a Prefeitura de Foz do Iguaçu anunciou que iniciaria às 18h deste sábado, 13, a instalação de barreiras na ponte, porém outros órgãos da união não receberam autorização para a medida.

Visando conter o avanço da pandemia no município, a Prefeitura de Foz irá bloquear as entradas na Vila Portes e formar uma barreira de acesso na Rua Santo Rafagnin, próximo ao viaduto da Avenida Juscelino Kubitschek.

A intenção é evitar o colapso no atendimento das unidades hospitalares de Foz do Iguaçu, que já estão no limite. Há mais de três semanas, as UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) disponíveis para Covid-19 estão 100% ocupadas, utilizando recursos extras para garantir o atendimento dos casos graves.

Em fevereiro, a Prefeitura de Foz do Iguaçu solicitou ao Governo Federal o controle sanitário na Ponte da Amizade, com a requisição de exame PCR-RT negativo feito nas últimas 72 horas, para conter o avanço da doença. Com a autorização da Receita Federal, o município segue em contato com os demais órgãos de fiscalização para dar início à medida.

Foz do Iguaçu registrou, até hoje, 29.581 casos de infecção por coronavírus e 481 mortes. A Prefeitura, que adotou o toque de recolher entre às 17h deste sábado (13) e às 5h de segunda-feira (15), intensificou a fiscalização para tentar reduzir o número de casos, que não param de crescer.

Ao contrário dos primeiros meses da pandemia, em 2020, atualmente todas as faixas etárias estão sendo atingidas com internamentos e, inclusive, mortes. Mesmo com uma das melhores infraestruturas para atendimento à Covid, a Prefeitura pede a união de todos para esse momento crítico da pandemia.

