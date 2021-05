Foz do Iguaçu: COM HOSPITAL MUNICIPAL SUPERLOTADO, PACIENTES ESTÃO SENDO ENCAMINHADOS PARA UBS’s

Há dois meses, UBSs de Foz do Iguaçu são usadas para uma mera triagem de pessoas com sintomas de covid-19. Serviços essenciais da atenção básica foram prejudicados em 10 unidades.

Com sucessivos erros de gerenciamento da pandemia, situação que se agravou com a nomeação da primeira-dama para chefiar a pasta da Saúde, o prefeito Chico Brasileiro sacrificou serviços essenciais de 10 unidades de saúde. Atendimentos contínuos como dos programas de hipertensão, diabetes, gestantes, Saúde da Mulher e idosos foram drasticamente afetados. Em algumas das unidades as atendentes simplesmente informam que estão suspensos todos os serviços ficando a estrutura exclusivamente para fazer testes de covid.

O problema ocorre porque a falta de gestão levou a sobrecarga nos locais específicos de atendimento da covid como no Hospital Municipal. Com a descentralização dos testes, pacientes positivados estão circulando nestas unidades e espalhando o vírus. Das dez unidades, algumas se organizaram por conta própria e estão fazendo o chamado atendimento híbrido, o que também traz riscos aos pacientes dos serviços de rotina que acabam ainda mais expostos a contaminação.

A desorganização é tamanha que uma paciente denunciou ao Iguassu News que numa mesma unidade onde dezenas de pacientes esperavam para fazer o teste de covid era atendida também uma mãe com um recém nascido que ali estava para refazer o teste do pezinho. A utilização de 10 unidades para serviço de diagnóstico da covid também afastou pacientes normais da atenção básica, deixando sem atendimento milhares de pessoas do Programa Saúde da Família. Com medo da exposição ao vírus, muitas pessoas não se arriscam a ir nestas unidades e estão se automedicando.

TEMPO DE ESPERA AUMENTOU E SITUAÇÃO PIOROU

Na época da Central de Triagem da Covid, na Avenida Paraná, junto ao antigo CEM, estrutura inaugurada com toda a pompa, as pessoas com sintomas ligavam para uma central e eram orientadas. Dependendo da situação, a pessoa tendo condições se deslocava para o espaço específico e centralizado para fazer o teste. Os casos de emergência também passavam pelo pronto socorro respiratório e se fosse caso de internação iria direto para a ala que ficava em anexo. Os resultados saíam em até 24 horas.

Depois que a primeira-dama, Rosa Jeronymo, assumiu a Secretaria de Saúde, a situação piorou. Resultados para covid passaram a demorar até cinco dias ou mais. Montou outra central de Covid na UPA/Morumbi e sobrecarregando todo o serviço de urgência e emergência da outra UPA, no Três Palmeiras. Como se não bastasse, a primeira-dama resolveu espalhar pontos de teste de covid pela cidade inteira. Listou dez unidades de saúde e determinou que esses locais passassem a atender os suspeitos de Covid. Esse atendimento limita-se a fazer teste e nos casos confirmados, o médico receita Paracetamol. O resto da cura é por conta do organismo do paciente. Se piorar, vai para a UPA/Morumbi, onde já houve várias ocorrências de morte de pessoas à espera de vagas em UTIs.

SECRETARIA DIVULGA NÚMEROS ÍNFIMOS

Para surpresa geral, a Secretaria de Saúde da prefeitura de Foz do Iguaçu noticiou nesta terça-feira (18), que “em dois meses 3.811 pessoas com sintomas de covid-19 foram atendidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), dessas 770 tiveram resultado positivo para a doença”. Considerando que já foram realizados na cidade 90.885 testes, a quantidade anunciada pela Secretaria é ínfima e mostra que não haveria necessidade de acabar com os serviços de 10 unidades básicas para atender testes de covid. Isso poderia estar em estruturas específicas e não esparramadas se misturando com outros pacientes de forma a aumentar os focos de transmissão.

A primeira-dama Rosa Jeronymo e o prefeito Chico Brasileiro protagonizam sucessivos erros de gerenciamento da pandemia

Relatos de pacientes contrariam a informação da Secretaria de que “a escolha dos postos de saúde para esse atendimento levou em conta também a disponibilidade de uma farmácia para atender a população, sem que seja preciso o deslocamento para outra unidade de saúde”. A mesma paciente que viu uma mãe com um recém nascido a fazer teste do pezinho no mesmo lugar, precisou de medicamentos na unidade de saúde. Ocorre que estava fechada por falta de pessoal.

Da unidade, a paciente, com suspeitas de covid, foi encaminhada para outra a 5 quilômetros de distância. Lá conseguiu retirar dois dos três medicamentos. Para obter a terceira teve que se ir em farmácia cadastrada como Farmácia Popular. E aí outro detalhe: terceiros não podem retirar a medicação, somente o paciente. E se estiver com covid, não deveria ficar isolado? Com a palavra a Sra Rosa Jeronymo.

TRIAGEM DE PACIENTES

Outra informação da Secretaria que desperta a atenção é: “A secretária explicou que ao ser identificado o quadro sintomático respiratório, o paciente é encaminhado ao consultório exclusivo dentro da unidade para o atendimento médico. Ele responde um questionário padrão que dará suporte ao monitoramento. Em seguida, é notificado para iniciar o isolamento social e deverá realizar a testagem na UPA do Morumbi”.

Significa dizer que suspenderam o atendimento dos programas Saúde da Família em dez unidades com o argumento de fazer testagem da covid e no fim nem isso estão fazendo? Tão somente estão fazendo questionário com a pessoa (perguntas básicas) de uma triagem para só então ir coletar material para teste na UPA? É no mínimo um grande desserviço fazendo a pessoa com suspeita de covid circular de um lado a outro da cidade sem resolutividade. Com a palavra o promotor Luis Mafra, que está sempre atento aos problemas de gestão na saúde de Foz.

Para fins de acompanhamento do Ministério Público, a unidades básicas que atendem casos suspeitos da Covid-19 são: UBS Profilurb II; Unidade de Saúde 24h Padre Ítalo, no Porto Meira; UBS Vila Yolanda; UBS do Morumbi II; UBS São Roque; UBS Jardim São Paulo I; UBS São João; UBS Jardim Jupira; UBS Cidade Nova; e UBS Vila C Velha.

(Da Redação)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado