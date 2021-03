Foz do Iguaçu: COM LOCKDOWN E EM MEIO AO COLAPSO NA SAÚDE E 16 MORTES EM 24 HORAS POR COVID-19, PREFEITO PRORROGA RESTRIÇÕES

Indisponibilidade de leitos de UTI e maior propagação de variantes do coronavírus, são sinais de tendência de aumento no número de mortes pela pandemia em Foz no curto prazo.



O prefeito Chico Brasileiro anunciou a ampliação de medidas de enfrentamento a Covid-19 nesta segunda-feira (15), quando a Vigilância Epidemiológica do município confirmou mais 16 mortes pela infecção na últimas 24h. O mais novo recorde de número de óbitos ocorre em meio ao colapso no sistema de Saúde Público em Foz, o que ainda não foi reconhecido oficialmente pela Administração Pública local. Também foram confirmados 78 novos casos de pessoas enfermas pelo coronavírus, totalizando 29.765 casos no município, com 503 mortes.

CONFIRA GRÁFICO COM O RESUMO DE ALGUNS DOS NÚMEROS OFICIAIS DA PANDEMIA EM FOZ DO IGUAÇU

Dos novos casos, 41 são mulheres e 37 homens, com idades entre 11 meses e 82 anos. Ainda segundo a Vigilância Epidemiológica municipal, dos casos confirmados, 466 estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 207 pessoas estão internadas, sendo que 28.647 pessoas já estão recuperadas da doença.

Não existem mais leitos de UTI’s disponíveis para atendimento de vítimas da Covid-19 em Foz do Iguaçu

Dos óbitos – Dos 16 óbitos em consequência da COVID-19, totalizando 503 mortes pela doença no município. As vítimas são 8 homens de 38, 46, 52, 59, 60, 70, 77 e 83 anos e 8 mulheres de 47, 56, 66, 67, 69, 70, 78 e 89 anos.

Leitos de UTI – Os leitos de UTI, a exemplo do que ocorre nas últimas semanas, continuam lotados e há fila de espera por este tipo de leito para os casos mais graves de infectados. Não houve divulgação de previsão de disponibilidade desses leitos para atendimento da demanda reprimida.

Medidas restritivas prorrogadas

A Prefeitura publicou nesta segunda o decreto nº 29.039, que mantém a restrição de 30% da capacidade de público para as atividades comerciais, gastronômicas e industriais. Os estabelecimentos poderão funcionar nos seguintes horários: das 8h às 17h, na região entre a Vila Portes, Jardim Central e Vila Brasília; das 9h às 18h, na região central, entre Vila Yolanda, Jardim América e Vila América; das 11h às 20h shoppings centers; nas demais regiões, o funcionamento será no horário comercial convencional.

Também fica mantido o toque de recolher diariamente entre às 20h e 5h, com a proibição da circulação de pessoas nas vias, salvo nos casos de exceções. Das 17h do próximo sábado (20) às 5h de segunda-feira (22) serão suspensas todas as atividades e determinado toque de recolher, nos mesmos moldes do ocorrido no último final de semana.

O prefeito Chico Brasileiro faz o apelo para que todos mantenham os cuidados, como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento, e evitem o compartilhamento de utensílios domésticos, chimarrão, tererê, narguilê, mesmo nas reuniões familiares. O novo decreto tem validade até a próxima segunda-feira (22).

