Foz do Iguaçu: ITAIPU TEM LABORATÓRIO DE CIDADES INTELIGENTES INSTALADO

Programa apresenta ações da usina para o desenvolvimento das cidades.

A série Itaipu: a energia que move o Brasil chega ao terceiro e último episódio. Neste próximo domingo (25) conheceremos as ações da usina para a preservação ambiental e desenvolvimento das cidades.

Tecnologias inovadoras em Itaipu Binacional – Divulgação/TV Brasil.

No laboratório de cidades inteligentes, instalado no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), produtos e soluções relacionados ao tema são testados e implementados em um ambiente controlado no Parque.

O objetivo é que a demonstração dessas tecnologias inovadoras auxilie os gestores públicos no que diz respeito aos melhores investimentos que podem ser feitos em benefício das cidades.

O programa apresenta ainda as iniciativas de ampliação de infra-estrutura de Foz do Iguaçu e entorno através de obras estruturantes, que visam garantir o desenvolvimento econômico da região e o aumento da qualidade de vida dos cidadãos.

