Foz do Iguaçu: PANDEMIA. MÉDICA DENÚNCIA ESPOSA DO PREFEITO POR IRREGULARIDADES NA SAÚDE

A primeira-dama e secretária municipal de Saúde, temida por servidores da pasta, teria determinado que pacientes de HIV/Aids sejam misturado com portadores do Bacilo de Koch.

Uma médica lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu denunciou a gestão da recém-empossada secretária da Saúde, Rosa Jerônimo Lima (esposa do prefeito Chico Brasileiro). A médica que, por enquanto preferiu o anonimato, explicou em detalhes ao Jornal Tribuna Popular o que entende ser uma total falta de conhecimento na gestão pública por parte de Rosa Jerônimo.

Além de ser vítima de assédio moral, segundo a denúncia feita por ela na matéria do Jornal Tribuna Popular, a médica denunciou a má conduta da secretária e diz estar colecionando provas robustas que serão encaminhados para o Ministério Público Estadual tomar as providências necessárias.

“No momento em que encaminharmos todo esse material para o Ministério Público Estadual, os fatos serão apurados e a primeira-dama será desmascarada, já que se esconde atrás de um concurso público, pois é servidora há 28 anos”, relatou a médica.

Rosa Maria Jerônymo Lima é servidora pública municipal, foi secretária de Direitos Humanos na gestão anterior do marido, e também já atuou como Coordenadora Municipal do Programa DST/Aids e Hepatites e Consultora do Ministério da Saúde para políticas de prevenção. Ela também é formada em Psicologia e possuiria especialidade acadêmica em Saúde da Família.

Com todo esse currículo, a secretaria deveria zelar e ter maior conhecimento dos problemas, porém, parece que nada aprendeu com tal currículo, pois desde que assumiu a secretaria, vem promovendo mandos e desmandos que vão contra todas as normas das leis vigentes e protocolos sanitários.

Arroubos – Em mais um de seus costumeiros arroubos, a secretária determinou que os pacientes com tuberculose fossem atendidos na mesma prédio que os portadores de DST/Aids.

Segundo a médica denunciante, como a secretaria conhece muito bem o Programa DST/Aids, sabe que esses pacientes sempre estão com a imunidade muito baixa e dependem de diversos remédios e coquetéis para tentar estabilizar a imunidade, porém, a secretária ignorou o fato determinando a juntando pacientes de duas enfermidades distintas. Os servidores se calaram pois conhecem o autoritarismo e sabem que “Dona Rosa” sabe se utilizar da condição de mulher do prefeito.

“É claro e evidente que pacientes com tuberculose jamais poderiam estar em um mesmo ambiente de pacientes com outras comorbidades, principalmente tuberculose, o que é gravíssimo a atitude da secretária de saúde”, destaca a médica.

Vale ressaltar que a imunidade dos pacientes com HIV é muito baixa o que pode causar complicações severas caso sejam contaminados com tuberculose.

O que é tuberculose? A tuberculose é definida como uma doença bacteriana, ou seja, causada por uma bactéria, a Mycobacterium tuberculosis, também chamada de bacilo de Koch. Ela afeta tradicionalmente o pulmão, mas pode atingir outros órgãos do corpo humano, a depender de sua gravidade. Até mesmo os ossos podem ser atingidos pela tuberculose.

Muitas pessoas podem servir como incubadoras do bacilo de Koch, ainda que nunca apresentem os sintomas causados pela tuberculose.

Atitude – Em uma reunião interna, os servidores teriam explanado a responsável pelo setor o fato gravíssimo de juntar em um único prédio os aidéticos e os tuberculosos. A resposta foi patética: “tudo bem, se alguém nos questionar, vamos dizer que os tuberculosos estariam entrando e saindo pelas escadarias. O únicos que não podem saber que essa escada é a saída de emergência são o Corpo de Bombeiros, o Ministério Público e a Vigilância Sanitária” teria falado a responsável, segundo a médica denunciante.

Conclusão – Tais atitudes da secretária Rosa Jerônimo demonstram que a Saúde de Foz do Iguaçu de maneira literal não esta um “MAR DE ROSAS”.

SERVIDORES DA SAÚDE TEMEM O “PULSO FIRME” DA PRIMEIRA DAMA ROSA JERÔNYMO

Rosa Jerônymo se aproveitaria do fato de ser esposa do prefeito para fazer o que bem entende na secretaria de Saúde.



Dizem os sábios que um líder pode ser reconhecido pelo amor ou pela dor. Ele pode optar em ser autoritário ou carismático. Parece que a secretária da Saúde, Rosa Jerônymo de Lima, optou pela primeira alternativa.

Não vamos aqui entrar no mérito do nepotismo porque Rosa é esposa do prefeito Chico Brasileiro, que nomeia seus cargos de confiança. Hoje vamos apenas falar do perfil explosivo da secretária.



Antes de ocupar um cargo importante, Rosa se limitava a ser a pacata primeira-dama, mas nem tão pacata assim, porque ela sempre falou mais alto que o próprio prefeito, como bem recordou o jornalista Vinicius Ferreira em seu respeitado blog “Não Viu”:

“Rosa Maria JerônYmo Lima, mulher do prefeito Chico Brasileiro, é apontada como a pessoa que, de fato, está no comando do Executivo local, desde a posse do marido e será a nova secretária da Saúde. Uma pequena constatação disso é o fato de, para atender os caprichos de Rosa, Chico criou na primeira gestão a Secretaria de Direitos Humanos, específica para ela”, escreveu o jornalista em 2 de janeiro deste ano, logo após sua nomeação.

Na pasta da saúde, a primeira dama comanda um orçamento de mais de R$ 300 milhões, sem nunca ter administrado nada de importante em sua vida. Foi apenas servidora pública e ocupou uma secretaria por ser esposa do prefeito. Mas, em entrevista a Rádio Cultura, o prefeito garantiu: “nós temos que enxergar a Rosa como psicóloga, há 28 anos servidora pública, já foi coordenadora do programa DST/Aids e é especialista em Administração Pública de Saúde e está preparada para a função”. O próprio prefeito, no entanto, reconhece que Rosa “é uma pessoa rigorosa do ponto de vista do trato com a coisa pública, pois ela tem pulso firme para coordenar e tomar posições”.

Rosa Maria é temida por todos. Quando está chegando nas repartições públicas que coordena, o silêncio toma conta e alguns funcionários, principalmente os comissionados, tremem na

base. Os concursados obedecem, pois sabem que podem perder gratificações, horas extras, serem transferidos ou colocados na “geladeira”.

Campanha – Que Rosa Maria tem pulso firme todos sabem, nisso o prefeito tem razão. Tanto é que na campanha eleitoral ela sempre mandou mais que o coordenador. Existem até gravações de reuniões com os candidatos a vereadores em que ela passava sabão em todos, a ponto de um candidato brincar com os colegas: “se hoje tem reunião com a dona Rosa, leve uma toalha”.

(Da Redação com Jornal Tribuna Popular)

