Foz do Iguaçu: PREFEITO INSISTE EM PEDIDO DE BARREIRA SANITÁRIA NA PONTE DA AMIZADE

Chico Brasileiro anunciou que enviará ofício nesta segunda-feira (17) aos ministérios da Saúde, das Relações Exteriores e da Defesa.

Em notícia oficial, o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, anunciou que reforçará nesta segunda-feira (17) o pedido ao Governo Federal para a instalação de barreiras sanitárias na Ponte da Amizade, na fronteira com o Paraguai. A nota da Comunicação Social da prefeitura, enviada a imprensa, é baseada em pronunciamento de Brasileiro em programa de rádio no sábado (15). O prefeito alega que a principal preocupação é com a circulação de pessoas de países e regiões com aumento exponencial de casos de covid e novas variantes do coronavírus.

Chico Brasileiro reclamou que na fronteira não existe qualquer tipo de controle do fluxo de pessoas. A ideia é montar a barreira e exigir o teste RT-PCR negativo para cruzar a fronteira. O prefeito já havia se manifestado sobre a barreira em outras duas oportunidades, porém não obteve definição do Governo Federal que tem prerrogativas para implantar uma medida desse nível.

Chico Brasileiro reclamou que na fronteira não existe qualquer tipo de controle do fluxo de pessoas

O prefeito de Foz do Iguaçu acusa que “…a fronteira de Foz do Iguaçu com Ciudad del Este pode ser uma porta de entrada de novas variantes do vírus, o que pode colapsar o sistema de saúde, que já está no limite”.

DECISÃO FICA PARA O GOVERNO FEDERAL

O pedido para instalação de barreiras sanitárias na ponte, segundo o prefeito, será reforçado junto aos ministérios da Saúde, das Relações Exteriores e da Defesa. O governo federal publicou na noite de sexta-feira (14) portaria que proíbe temporariamente a entrada no país de passageiros estrangeiros de voos com origem ou passagem pela Índia, Reino Unido, Irlanda do Norte e África do Sul. O texto é assinado pelos ministros Marcelo Queiroga (Saúde), Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil) e Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), e foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

Conforme argumentação da prefeitura de Foz, no Paraguai, os casos de covid explodiram e colapsaram o sistema de saúde do país vizinho, sendo que a principal entrada ao Brasil é feita pela Ponte da Amizade.

Com 258 mil habitantes, Foz do Iguaçu tem um impacto, segundo o prefeito, de um milhão de pessoas, uma parte considerável delas mora no Paraguai. A cidade brasileira tem mais de 424 mil usuários do cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

FOZ CONTABILIZA 827 MORTOS PELA COVID

Neste domingo (16), a Vigilância Epidemiológica confirmou 105 novos casos de covid-19, totalizando 35.483 infectados da doença no município. Nas últimas 24 horas foram mais 3 óbitos registrados. Com isso, Foz totaliza até o momento 827 mortos pela doença no município desde o início da pandemia.

Do total de casos ativos, 615 pessoas estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 156 estão internadas, dos quais 112 em UTIs. A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva era de 90% neste domingo.

(Da Redação com AMN)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado