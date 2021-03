Foz do Iguaçu: PROPOSTA PARLAMENTAR PRETENDE “TARIFA ZERO” NO TRANSPORTE COLETIVO

Pelo que se pretende, não haverá qualquer pagamento por parte da população iguaçuense.

O transporte coletivo voltou à pauta na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Desta vez, o vereador Edivaldo Alcântara (foto ao lado) sugeriu ao Prefeito Chico Brasileiro a implementação do sistema de “Tarifa Zero”, bem como a criação da subvenção do sistema por meio da taxa de turismo sustentável.

Segundo o vereador, que atuou como motorista do transporte coletivo de Foz do Iguaçu por 12 anos, a situação do transporte público é de calamidade em todo o país, e por isso requer um modelo de transporte mais sustentável, sem que os munícipes arquem com as despesas.

Para isso, reuniões foram realizadas com os secretários de Turismo (Paulo Angeli) e de Transporte (Licério Santos). Em conjunto, um projeto inicial foi elaborado e encaminhado ao Prefeito para ser analisado. Durante o curso desses estudos, a Itaipu Binacional através do PTI desenvolveu um projeto de um veículo elétrico, ônibus articulado, sendo exatamente o tipo de veículo que se tem intenção de utilizar no sistema.

“TARIFA ZERO”

Para a implantação de um sistema com “Tarifa Zero” foram considerados os fatores da intervenção municipal do transporte público, as constantes ameaças de greve do Sindicato dos Rodoviários, o colapso eminente de todo o sistema de transporte coletivo do município, os efeitos da pandemia do Coronavírus e a calamidade pública em todo o mundo em razão desse problema global, a falta de vacinas e as aglomerações no transporte de Foz do Iguaçu que vêm sendo mostradas nas redes sociais e na imprensa.

“Para o desenvolvimento do projeto, foi necessário pensar em alternativas que afastassem os entraves citados no contrato 135/2010, que se encontra vigente. Assim, o projeto prevê a continuidade de um serviço interrupto, a busca pela eficiência e melhoria dos serviços, a diminuição dos valores empenhados pelo usuário, o empenho de valores pelo município, o avanço tecnológico e a preservação ambiental”, afirmou o vereador Edivaldo na justificativa.

Taxa de Turismo Sustentável – Para manutenção do serviço a ideia é utilizar uma taxa de turismo sustentável e a arrecadação com publicidade e propaganda. Essa taxa seria cobrada do turista que ocupar um leito em Foz do Iguaçu. O valor sugerido é de R$ 15,00 e permitirá que o mesmo utilize o transporte de maneira ilimitada, por um período de 15 dias.

Arrecadação com publicidade e propaganda – Essa arrecadação ocorrerá através de propagandas tipo “busdoor” ou em vídeos internos de cada veículo. Neste modelo, o subsidio do sistema será através da quilometragem desempenhada, fugindo da relação passagem x passageiro. Muitas cidades pelo país já aplicam estes conceitos, dentre elas, Maricá (RJ), Ivaiporã (PR), Muzambinho (MG), Paulinia (SP), Volta Redonda (RJ), Holombra (SP).

Sistema tarifário – Neste modelo proposto, existe a possibilidade de empresas públicas e privadas trabalharem no município, visto que o pagamento do serviço será por meio do quilometro rodado e não do número de passageiros.

Turista – Pela proposta, os turistas pagarão uma taxa de R$ 15,00 para de locomoverem entre os principais atrativos locais, como as Cataratas do Iguaçu e Itaipu Binacional. Linhas específicas serão colocadas para esse fim, além de oferecer ao usuário um sistema interativo para o acompanhamento do veículo.

A ideia também pretende que haja mais informações sobre o sistema no celular do usuário. Um aplicativo está sendo desenvolvimento para isso. inclusive com informações relativas sobre o Turismo local. Com isso, Foz do Iguaçu será pioneira no modelo, trazendo uma visibilidade única para todos.

Como já é notório, o Turismo é a força de nosso município e gera renda para muitas famílias há muitos anos, por isso, deve sempre ser considerado em situações de mudança e melhorias.

Melhorias para os estudantes – Os estudantes não pagarão qualquer valor na passagem de ônibus, como acontece, pro exemplo, na capital Federal do país, Brasília. Também pretende-se que os estudantes possam se deslocar para seus estágios, ou outros acessos como cursos e faculdade, melhorando assim sua situação.

Melhorias para munícipes em geral – Pelo que se pretende, não haverá qualquer pagamento por parte dos munícipes, permitindo assim que qualquer cidadão iguaçuense possa acessar os locais do município de maneira habitual. Assim, este projeto traz benefícios a todos os moradores, sejam trabalhadores, empresários e usuários não habituais, configurando-se em uma revolução do transporte coletivo, trazendo visibilidade em todo o país.

Relembrando o transporte coletivo de Foz – O contrato nº 135/2010, firmado entre o município de Foz do Iguaçu e o Consórcio Sorriso, que presta serviços de transporte no município de Foz do Iguaçu, já passou por muitos problemas e questionamentos. O mais recente, ocorreu no final do ano passado, com uma greve de rodoviários. A reivindicação do trabalhadores era acerca do vale-alimentação, a primeira parcela do 13º salário, a falta de cobradores e as inúmeras demissões.

Na época, a Prefeitura de Foz do Iguaçu já havia assumido o controle do transporte coletivo, mas os problemas não foram resolvidos. A justificativa das empresas, era sobre a queda do número de usuários, devido aos decretos municipais para contenção do coronavírus. Mesmo com a intervenção do município e um gasto de aproximadamente R$ 2 milhões. o descontentamento da população e os problemas continuam.

Em resumo, é consenso entre a população iguaçuenses de que o usuário está sendo prejudicado com a má qualidade do serviço do transporte público, o que torna necessário que mudanças sejam feitas, a fim de melhorar esse meio de locomoção tão essencial e útil para os moradores.

(Da Redação)

