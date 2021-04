Foz do Iguaçu: VEREADORA PROTETORA CAROL APRONTA DE NOVO

Abuso de autoridade e/ou usurpação de função pública? Fantasiada de preto e até com máscara da mesma cor, dando a entender aos incautos de que seria da polícia, a vereadora entrou em uma casa de onde retirou um cachorro de propriedade dos moradores.

O IGUASSU News recebeu neste fim de semana, a informação de que no último dia 5 de abril, na Vila A, a vereadora Carol Dedonati (paramentada com se policial fosse) e com apoio de toda uma equipe e viatura ostensiva da Polícia Civil, teria adentrado a uma residência e de lá retirado um cachorro que, supostamente, sofreria maus tratos, o que, depois, verificou-se não ser verdade.

A família, possivelmente constrangida e/ou amedrontada pela presença do “operativo” policial com a vereadora Carol, deixou que o cachorro fosse levado. O fato causou comoção na vizinhança e foi parar nas redes sociais.

SEM NOÇÃO

Ainda em deslocamento para o “suposto” resgate de maus tratos, a vereadora “fantasiada” de tal forma que parecia ser uma policial, pelo uso que fazia de camisa polo preta e máscara preta, vestimentas totalmente incomuns no dia a dia da mesma, já gravava vídeo anunciando a “diligência” para combater grave caso de maus tratos.

Sentindo-se com a retaguarda “coberta”, pela presença da Polícia Civil no local, contingente que, especula-se, teria sido acionado por Carol Dedonati ou por seu namorado que, segundo nossas fontes, é Policial Civil e também teria comparecido ao local, a vereadora acessou a casa da família onde supostamente havia uma cachorrinha em condição de abuso. Após ouvir a família, ainda assim o animal foi retirado e levado para internação, por supostamente estar sob maus tratos.

CACHORRADA

Se houve o crime de maus tratos motivando a “ocorrência” comandada pela vereadora, alguns aspectos precisam ser esclarecidos:

– Quem foi conduzido pelo suposto flagrante criminal? (Informe dá conta que ninguém);

– Onde está o B.O. da “operação”? (Consta que não há);

– Onde está a notificação ao respectivo Conselho Municipal? (Também não existiria).

REAÇÃO

Segundo fontes do IGUASSU News, a família, vítima das cenas de “pastelão” perpetradas pela “Protetora” Carol Dedonatti, teria contratado advogado e buscado explicações na Delegacia da Polícia Civil que, registre-se aqui, não tem costume de atender esse tipo de ocorrência.

Causou espanto ao representante legal da família a participação/uso de policiais civis na “operação”, aparentemente montada pela vereadora de forma destrambelhada. Uma das dúvidas da família era quanto e até que ponto o suposto namorado da vereadora ser policial, foi fator para a intervenção da polícia na “ocorrência” envolvendo Carol Dedonatti.

Segundo o que teria sido apurado pelo advogado da família na Delegacia de Polícia, não há nenhum procedimento contra a família injustamente acusada de maus tratos ao cachorrinho tirado deles pela vereadora.

O que houve então por parte da vereadora, abuso de poder? Usurpação de função pública? Falsa comunicação de crime? Difamação da família, da qual o animal foi indevidamente retirado, para fins de promover a imagem da vereadora ou todas essas alternativas juntas?

DEU RUIM

Percebendo a mais nova asneira que fez, Carol Dedonatti, ainda segundo fontes do IGUASSU News, teria acionado o suposto namorado-policial, para que esse corresse em “arrumar as coisas”.

DO LIMÃO, UMA LIMONADA?

A vereadora que antes divulgou nas redes sociais os supostos maus tratos ao tal pet – gerando várias transtornos à família do animal – já teria procurado a família, de origem humilde e de poucas condições, dizendo que vai pagar a conta de internação do animal e devolvê-lo a família, mas que isso teria que ser feito com registro de imagens para a vereadora explorar com seu marketing, segundo fontes desta reportagem.

O fato é, que se algum crime tivesse sido cometido pela família contra seu animal de estimação, na “operação” da “Protetora Carol”, alguém teria sido conduzido para a delegacia de Polícia, um Boletim de Ocorrência teria sido lavrado e um inquérito policial seria instaurado. Como nada disso, pelo que consta, houve que não muita alopração midiática da vereadora, que cada vez mais vai se tornado contumaz em trapalhadas.

CLIMA

Segundo apurado pelo IGUASSU News, é muito ruim o clima entre os policiais civis que participaram do “circo” da tal “operação” da edil “Protetora Carol”, pois os mesmos se dirigiram ao local pensando que haveria mesmo uma ocorrência criminal em curso. Eles, segundo consta, se sentiram usados indevidamente, não se sabe se pela vereadora e/ou por seu namorado-policial.

Na Câmara Municipal também há desconforto pelas constantes “presepadas” de Carol Dedonatti, as quais estão expondo negativamente o Legislativo local. “Não dá para esquecer aquele voto da vereadora sem saber no que votava. Ela virou chacota e não aprendeu a lição. Isso é muito ruim para todos os vereadores, porque a população pode começar a nos nivelar por ela (Carol Dedonatti), disse ao IGUASSU News um dos vereadores da “Casa de Leis” dos iguaçuenses que, por motivos óbvios, pediu para não ser identificado.

(Da Redação)

Curtir isso: Curtir Carregando...