Foz do Iguaçu: VEREADORA ‘PROTETORA CAROL’, COBRADA NAS REDES SOCIAIS, USA JUDICIÁRIO PARA TENTAR INDENIZAÇÃO DE QUEM A CRITICA

Carol Dedonatti está pedindo indenização de R$ 20 mil para a pessoa que a criticou nas Redes, e queria que Justiça mantivesse segredo da ação. A vereadora foi ao Judiciário alegando que isso afeta sua honra e causa abalos emocionais.

A vereadora Carolina Dedonatti, mais conhecida como “Protetora Carol”, dá mostras de não aceitar muito bem as críticas que vem sofrendo nas Redes Sociais, em razão de suas trapalhadas no exercício das atividades de seu mandato como parlamentar em Foz do Iguaçu. Recebendo salário pago pelo contribuinte iguaçuense, aparentemente sua única fonte de renda, a edil resolveu constituir advogado e usar o Judiciário para processar quem a critica, notadamente uma senhora, que, concidentemente (ou não?) é protetora de animais, tal qual Dedonatti.

O IGUASSU News teve acesso a uma ação, Processo: 0003847-64.2021.8.16.0030 do Juizado Especial Cível em Foz do Iguaçu, contra uma senhora que ousou criticá-la nas redes sociais. Pelo que nos foi dito por nossa fonte, que manteremos no anonimato, a ação não seria a única movida pela vereadora Protetora Carol contra seus críticos, fonte essa que nos enviou a cópia do processo e que, por isso, manteremos a mesma em sigilo.

Na ação citada, Carol Dedonatti está pedindo indenização de R$ 20 mil para a pessoa que a criticou nas Redes. Um dos fatos alegados é que a cidadã compartilhou a notícia do IGUASSU News sobre a hoje vereadora foi denunciada ter pedido nomeação de assessor ao então presidente da Câmara Municipal, Beni Rodrigues, antes mesmo de assumir o cargo de vereadora, o que, de fato ocorreu em 2020. Depois das denúncia da matéria do IGUASSU News, o ato acabou revogado em meados de dezembro.

Por ter compartilhado essa notícia, que resultou em muitos comentários criticando a vereadora, a Protetora Carol foi ao Judiciário alegando que isso afeta a honra e causa abalos emocionais. O caso está em andamento na Justiça, mas é apenas um dos muitos que a vereadora estaria demandando, segundo nossa fonte, “para tentar cessar as críticas”.

Segundo uma advogada a quem o IGUASSU News apresentou a cópia que recebemos da ação movida pela vereadora contra a outra protetora de animais que a criticou e ele nos disse que “… As críticas feitas a vereadora, além de subjetivas, pelo que vejo, não estão registradas em ata notarial e, dessa forma, dentre outros aspectos, tais quais as críticas terem sido dirigidas a figura da vereadora, que é pública e passível de críticas, a princípio, até pela a constitucional liberdade de expressão, não deve prosperar no Judiciário.”, avaliou a operadora do direito.

Mordaça – Sabendo a reação da opinião pública quanto a esses tipos de processo que acaba por inibir a liberdade de expressão, a vereadora pediu segredo de justiça no processo, “segredo de Justiça” esse ao qual não se sobrepõe ao direito de informar, ao qual a imprensa tem, conforme já sentenciado pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

A tática de usar o Judiciário, processando quem faz comentários contra políticos nas Redes Sociais, não é uma invenção de Carol Dedonati. É, na verdade, ferramenta comum daqueles que tentam “amordaçar” a opinião pública e até a imprensa, sendo que esses, além de tudo, não recebem recursos públicos para serem usados para contratar advogados para os representar, diferentemente de detentores de mandato que recebem seus salários, pagos com o dinheiro dos cidadãos, inclusive daqueles a quem processam.

Erário – Dinheiro público para pagar advogado não falta. Para que se tenha uma ideia, como vereadora, Carol recebe mais de R$ 10 mil mensais. Além disso, tem direito a quatro assessores com salários também na faixa de R$ 10 mil cada um, ou seja, um total de R$ 50 mil todo mês de despesas só com salários no gabinete da vereadora, sem contar despesas com férias e 13º salários dos assessores. Com toda esse dinheiro e estrutura, não é difícil processar alguém.

Contumaz

Aparentemente, a vereadora Protetora Carol Dedonatti vem se tornando contumaz em se envolver em polêmicas em sua atuação como parlamente municipal, e até como protetora de animais, condição essa que notoriamente foi decisiva para sua eleição.

Além de agora recorrer ao Judiciário contra quem lhe crítica por suas “presepadas”, a vereadora é a protagonista de outros episódios inusitados, dentre os quais o que recentemente causou revolta na cidade e envergonhou o Poder Legislativo AO VOTAR UM PROJETO SEM SABER NO QUE ESTAVA VOTANDO, conforme ela mesmo disse, ao esquecer o microfone aberto durante a respectiva sessão da Câmara Municipal na qual era votada uma proposta do prefeito, de quem a edil faz parte da bancada de sustentação no Legislativo local.

A filmagem do ato inaceitável, noticiado em primeira-mão pelo IGUASSU News, virou notícia até no Grupo Globo e virilizou nas Redes Sociais, gerando várias centenas de críticas a Carol Dedonatti, cuja página no Facebook, provavelmente por decisão dela, ficou dias fora do ar, ante as pesadas críticas recebidas por ela.

A situação grotesca da vereadora ter votado em algo que nem sabia do que se tratava, apesar de toda a repercussão negativa para ela e para a Câmara Municipal, não recebeu nenhum tipo de reprimenda do Legislativo para a edil.

E tem mais…

“Otoridade” – Para atender uma denúncia de supostos maus tratos de animal o que, tudo parece indicar que havia, a Protetora Carol atendeu a “ocorrência” vestida toda de preto, parecendo até estar fantasiada de agente policial, claro, gravando tudo, desde seu deslocamento ao local, até a retirada do animal das mãos dos seus proprietários. Da “ocorrência” participou também uma equipe da Polícia Civil. Claro que as imagens midiáticas que gravadas pela edil foram parar em suas Redes Sociais. Porém, alguns fatos acabaram por se tornar críticas, inclusive por parte do IGUASSU News, contra ela mesma, dentre eles:

-A situação do suposto maus tratados a animal, era mais afeta a Polícia Militar do que a Polícia Civil, instituição a qual pertenceria o namorado de Carol Dedonatti;

– Mesmo havendo, como tudo parece indicar, uma situação de maus tratos ao animal, por quê nenhum dos responsáveis pela criatura foi levado a Delegacia de Polícia e nem foi logo notificado o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais?;

-Apesar da “ocorrência” ter sido no dia 05 deste mês, consta que o correlato Boletim de Ocorrência só teria sido feito no dia 10 deste mesmo mês;

– Apesar do animal, aparentemente, ter sofrido maus tratos por parte dos donos, o mesmo teria sido devolvido para a família, com todas as despesas de veterinários e atendimentos necessários viabilizados pela vereador Carol Dedonatti, segundo informações de fontes as quais o IGUASSU News ainda estamos checando.

E não é só…

O IGUASSU News também veiculou no mês passado que após ter sido eleita vereadora, Protetora Carol se envolveu em guerra virtual com outras protetoras. Seria uma disputa pelo poder sobre a “causa” da proteção animal em Foz do Iguaçu. Carol passou a se confrontar, principalmente pelas Redes Sociais, com outros defensores da causa animal no município.

“Ela tem, no máximo, apoio de uns 20% dos protetores da cidade e nós, que somos a maioria entre os protetores, não nos sentimos representados por ela”, disse um dos “protetores” ouvidos pelo IGUASSU News. Foz tem aproximadamente 94 “protetores” cadastrados no Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Entre os defensores da causa dos animais com cadastro no citado conselho de Políticas Públicas, ainda segundo uma das fontes ouvidas pelo IGUASSU News, menos de 20% deles apoiaram a vereadora Dedonatti.

“Ela não tem boa relação com grande parte das nossas lideranças e o restante da maioria, apesar de não ter problemas pessoais com ela, não apoia a Carol (vereadora “Protetora” Carol). Não é só a partir do momento que ela foi eleita que as confusões envolvendo ela com outras protetoras começaram. (…) Temos uma causa nobre que não pode ser apenas objeto de discursos para projetos políticos pessoais. Votei nela pela nossa causa, mas confesso que não tenho muitas expectativas. Chego quase a me arrepender do meu voto, mas a esperança é a última que morre…”, contou uma protetora animal ao IGUASSU News.

Outra protetora, citou as principais lideranças desafetas da vereadora “Protetora Carol”. “São públicas as desavenças da Carol com a presidente do Conselho (Municipal de Proteção e Defesa dos Animais) Noely, com a Marcela, e com a Jovana, além dos protetores Mayke e Jorge, o Jorge, aquele que foi vereador. E olha que a Noely foi uma de nossas lideranças que mais apoiou a Carol na eleição, Uma outra protetora, não me lembro o nome agora, desculpe, foi defender a Noely no Facebook e acabou ‘bloqueada’ pela Carol…

E encrenca acontece até no Facebook. “Essa situação pode acabar ‘queimando’ o filme de nossa nobre causa junto a sociedade. A Carol (vereadora) mede palavras para atacar publicamente quem ela não gosta. É uma baixaria, uma vergonha para todos nós da causa.”, lamentou a protetora.

A questão agora não é saber se teremos novas notícias da vereadora Protetora Carol, mais sim quando isso ocorrerá…

(Da Redação)

