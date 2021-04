Fronteira: COM GUARANI VALORIZADO, PARAGUAIOS ATRAVESSAM A FRONTEIRA PARA FAZER COMPRAS EM FOZ DO IGUAÇU

Moeda paraguaia teve valorização de cerca de 17% em relação ao real desde o começo do ano.

Com o guarani valorizado, consumidores paraguaios têm cruzado a fronteira para fazer compras em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Tradicionalmente, eram os consumidores brasileiros que atravessam a Ponte de Amizade para fazer compras no país vizinho, mas com a desvalorização do real e a valorização da moeda paraguaia, o movimentou tem se invertido.

Desde 1º de janeiro, o guarani teve valorização de cerca de 17% em relação ao real. No começo do ano, R$ 1 valia 1.305 guaranis. Agora, o mesmo valor corresponde a 1.080 guaranis.

“É uma desvalorização grande do real que faz com que eles tenham um poder de compra maior, então eles acham a mercadoria barata”, afirmou o comerciante Nasser Hassan.

De acordo com o economista Henrique Kawamura, a diferença é fruto do comportamento de cada uma das moedas em relação ao dólar.

“Um dos fatores é a política econômica interna destes países. O Paraguai está mais estável que o Brasil, nós temos vários fatores externos que fazem com que a oscilação seja muito maior do que a moeda paraguaia tem frente ao dólar”, afirmou.

VANTAGENS

De acordo com os consumidores paraguaios, está vantajoso comprar desde itens como roupas e sapatos, até produtos mais comuns de mercado, caso de alimentos e produtos de limpeza.

De acordo com Geremias Francelino, gerente de um supermercado de Foz do Iguaçu, 70% dos consumidores são paraguaios no estabelecimento.

“Eu tenho vários perfis de consumidor paraguaio. Um item que eles compram bastante é cerveja ou bebidas em modo geral. São clientes que compram este produto e fazem a revenda. Mas também tem muitas donas de casa ou donos de casa, que vem fazer compra mensal”, afirmou.

(Da Redação com G1)