Governo Ratinho: FOZ FICA EM SEGUNDO PLANO NA LISTA DA SESA PARA RECEBER LEITOS DE UTI

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, anunciou nesta sexta-feira (19) que o Governo do Estado planeja abrir 200 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para Covid-19 nos próximos dias. Foz do Iguaçu não foi citada entre as cidades a serem atendidas de imediato.

Isso acontece mesmo depois de o diretor do Hospital Municipal de Foz, Sergio Fabriz, afirmar em reunião na Câmara de Vereadores que na quinta-feira havia uma fila de 37 pessoas aguardando vagas de UTI em Foz do Iguaçu. Os resultados de exames estão demorando até 10 dias e o estoque de medicação para intubação que terminaria nesta sexta teve um socorro de última hora, porém o nível é crítico.

Conforme a nota oficial divulgada pelo Governo de Ratinho Júnior, “serão 20 leitos de UTI no Hospital Universitário de Cascavel (Oeste) e 20 no Hospital Universitário de Ponta Grossa (Campos Gerais), além dos 5 leitos de UTI e 15 de enfermaria abertos no Hospital Regional do Litoral nesta sexta-feira (19)”.

E continua: “Os demais ainda dependem de novos equipamentos, como monitores e ventiladores, mas também vão reforçar o atendimento hospitalar de referência em todas as regiões do Estado”. É nessa lista que ficou em segundo plano que Foz do Iguaçu deverá ser incluída.

Faltam UTIs no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu e há dezenas de pacientes na fila de espera

A nota da assessoria de imprensa de Ratinho Júnior, aponta que “esse esforço se soma a 357 leitos de UTI e 890 de enfermaria, ativados neste mês. O Paraná tem atualmente 1.671 leitos de UTI e 2.787 leitos clínicos para adultos e, somados os pediátricos, são mais de 4 mil espaços exclusivos para atendimento da Covid-19”.

“Desde 26 de fevereiro estamos tomando decisões muito difíceis. Trabalhamos diariamente para derrubar os números e continuamos abrindo leitos no decorrer dos últimos 20 dias. São mais de mil leitos no Paraná inteiro apenas neste mês. Se pegarmos desde o início da pandemia, são mais de 4 mil leitos, o equivalente a 40 hospitais de campanha de 100 leitos, com 40 de UTI e 60 de enfermaria cada”, destacou o secretário Beto Preto.

Segundo ele, a estratégia utiliza a expertise de hospitais já instalados e com histórico de atendimento no Estado, como o reforço executado ao longo da pandemia nos quatro hospitais universitários e na entrega dos três hospitais regionais de Ivaiporã, Guarapuava e Telêmaco Borba.

“Observamos a fila todos os dias. Ela baixou um pouco, mas continua alta. Ninguém está desassistido. De alguma forma, em algum leito de hospital, em algum leito de unidade de pronto atendimento, o paciente está acolhido. Os paranaenses estão sendo assistidos por equipes treinadas”, acrescentou Beto Preto. “Esse é um dos motivos dos decretos. Precisamos apertar um pouco mais nesse momento”.

(Da redação com informação da AEN)

