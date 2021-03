Imóveis desocupados: EDITAL PARA VENDA DE CASAS DA ITAIPU DEVE SER PUBLICADO AINDA NESTE SEMESTRE

Itaipu Binacional aprovou na quinta-feira (18) o leilão do primeiro lote de casas residenciais dos bairros Itaipu A (antiga Vila A) e Itaipu B (Vila B), em Foz do Iguaçu.

A autorização ocorreu em Reunião de Diretoria Executiva (RDE), com a participação de diretores brasileiros e paraguaios. Neste primeiro lote, foram incluídos 17 imóveis desocupados. O próximo passo será comunicar a decisão da RDE à Eletrobras (no Brasil) e à Ande (Administración Nacional de Electricidad, no Paraguai), para emissão de parecer. Conforme o Tratado de Itaipu, toda alienação de bens da empresa requer autorização das duas estatais.

Após a autorização de Eletrobras e Ande, será aberto o processo de licitação para contratação do leiloeiro oficial. Somente depois da contratação do leiloeiro é que será publicado o edital para a venda dessas casas, com detalhamento de datas, valores e condições de aquisição. A Itaipu estima que essa publicação ocorra ainda neste semestre.

Ainda em estudo, a alienação das demais casas – ocupadas ou cedidas a entidades – será feita somente depois da conclusão do primeiro processo e com ampla divulgação. Esta etapa ainda não tem previsão de realização.

(Da redação com assessoria Itaipu)

Curtir isso: Curtir Carregando...