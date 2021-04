Turismo: PACOTE PARA CONHECER AS CATARATAS DO IGUAÇU COM 30% DE DESCONTO

A oferta inclui passagens de ida e volta, hospedagem e café da manhã. As saídas devem ser feitas do Rio de Janeiro ou São Paulo.

Tida como uma das Sete Maravilhas da Natureza, as Cataratas do Iguaçu, na cidade de Foz do Iguaçu, é um dos destinos mais buscados por turistas. As quedas de água ficam entre os parques Nacional do Iguaçu, no Paraná, e o Nacional Iguazú, em Puerto Iguaçu, na Argentina. Para visitar esses dois locais, o Hotel Urbano (Hurb) preparou um pacote com 30% de desconto.

A oferta, válida para o segundo semestre de 2021, inclui cinco diárias com passagens aéreas e hospedagem com café da manhã, por R$ 899,00, saindo de São Paulo (SP) ou do Rio de Janeiro (RJ). Vale lembrar que o pagamento pode ser parcelado no boleto ou no cartão de crédito em até 12 parcelas sem juros e, em caso de desistência, o cancelamento é gratuito.

Outra grande vantagem do pacote Hurb é que as datas são flexíveis, sendo possível agendar a viagem para o período entre 1º de agosto e 30 novembro deste ano. O preço é válido para acomodação dupla ou tripla, ou seja, é necessária a compra de ao menos dois pacotes (acomodação dupla) para validar o desconto.

CURIOISIDADE

As quedas de água, queridinhas dos turistas, ficam localizadas na fronteira com os hermanos, entre o Parque Nacional do Iguaçu, no Brasil, e o Parque Nacional Iguazú, na Argentina. Elas formam um conjunto de 275 saltos que chegam a medir até 90 metros de altura, ao longo de 2,7 km do Rio Iguaçu.

(Da Redação com Metropoles)

