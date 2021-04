Fronteira: SOLDADO FRUET PEDE VACINAS PRIORITÁRIAS PARA SERVIDORES DA RECEITA

O parlamentar iguaçuense pediu ao secretário da Saúde para que os cem servidores da Receita Federal que atuam nos municípios fronteiriços de Foz do Iguaçu e Guaíra sejam inseridos na 4ª fase do Plano de Vacinação contra a Covid-19.

Atendendo ao pedido que recebeu do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal (Sindireceita), o deputado estadual Soldado Fruet (PROS) protocolou na quinta-feira (08) um ofício solicitando esforços do Secretário Estadual da Saúde.

O ofício para o Secretário estadual da Saúde, Beto Preto, pedia para incluir os servidores da Receita Federal lotados nos municípios de Foz do Iguaçu e Guaíra nas categorias prioritárias para vacinação contra a Covid-19.

A demanda foi apresentada ao parlamentar pelo presidente do Sindireceita do Paraná, Luiz Antonio Pereira, e pelo delegado sindical do Sindireceita de Foz do Iguaçu, Celso Silva Barros Junior.

“Estes servidores são responsáveis pela segurança e higidez das nossas fronteiras, realizando atividades presenciais e de atendimento direto ao contribuinte nas operações de controle aduaneiro”, ressaltou o Soldado Fruet. De acordo com documento do Sindireceita anexado ao ofício, em todo Brasil são aproximadamente 3 mil servidores, entre analistas tributários, auditores e colaboradores administrativos que, desde o início da pandemia, realizam atividades imprescindíveis para a economia. “Até o presente momento, foram apreendidas mais de 70 toneladas de drogas e mais de R$ 2 bilhões em produtos ilegais, entre eles armas de fogo e munições”, destacou o deputado.

Em Foz do Iguaçu e Guaíra, são cem servidores que diariamente se expõe ao risco de contaminação pelo novo coronavírus, inclusive por cepas até então inexistentes no território brasileiro trazidas por estrangeiros. “A quantidade de vacinas contra o vírus em todo o mundo é limitada, sendo necessário um planejamento para que cidadãos mais suscetíveis a desenvolver quadros graves ou que atuam em profissões com índice de contaminação desproporcional sejam imunizados de maneira mais célere”, pontuou o Soldado Fruet. Conforme o Sindireceita, o percentual de contaminação dos servidores aduaneiros é duas vezes maior que o verificado na comunidade em geral, já que cerca de 25% deles já foram contaminados pelo coronavírus.

Por este motivo, ainda que ciente da dificuldade do momento, o deputado do PROS pediu ao secretário da Saúde para que os cem servidores da Receita Federal que atuam nos municípios fronteiriços de Foz do Iguaçu e Guaíra sejam inseridos na 4ª fase do Plano de Vacinação contra a Covid-19, “garantindo a mitigação do risco sanitário e a proteção dos homens e mulheres que diuturnamente defendem nossas divisas”. Em contato telefônico com o gabinete de Beto Preto, o deputado foi informado que a demanda será encaminhada ao Ministério da Saúde.

