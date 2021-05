Imunização: EM FOZ, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM 52 ANOS OU MAIS COMEÇAM A SER VACINADOS NESTA TERÇA

A vacinação acontece na Unidade de Saúde do Jardim América, das 8h às 12hs. Ao todo, são 102 vagas para este público e o agendamento segue aberto.

Seguindo o Plano Nacional, a Prefeitura de Foz do Iguaçu começa a imunizar nesta terça-feira, 18, os trabalhadores da educação com 52 anos ou mais. A vacinação acontece na Unidade de Saúde do Jardim América, das 8h às 12hs. Ao todo, são 102 vagas para este público e o agendamento segue aberto.

As doses são excedentes do último lote enviado pelo Governo do Estado para os profissionais da educação. Ainda no sábado (15), dia da vacinação para profissionais com 55 a 59 anos, a Secretaria de Saúde ampliou a faixa etária para 53 e 54 anos, devido ao número reduzido de agendamentos.

Conforme orientação da Secretaria Estadual de Saúde (SESA), neste momento serão vacinados os profissionais atuantes em creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante e EJA – Educação de Jovens e Adultos.

No dia da vacinação, o profissional deve apresentar um documento oficial que comprove o vínculo com a instituição de ensino. A declaração está disponível no site da prefeitura juntamente com o agendamento (vacinacao.pmfi.pr.gov.br).

SOBE PARA 831 O NÚMERO DE MORTES PELA COVID

Com mais 4 óbitos registrados nas últimas 24 horas, subiu para 831 o número de mortos pela Covid-19 em Foz do Iguaçu. A Vigilância Epidemiológica confirmou nesta segunda-feira (17/05/2021) mais 104 casos de Covid-19. No total, são 35.587 casos da doença no município desde o início da pandemia.

Dos 104 novos casos, 58 são mulheres e 46 homens, com idades entre 5 meses e 83 anos. Entre eles, 100 estão em isolamento domiciliar e 4 internados. Do total de casos ativos, 584 pessoas estão em isolamento domiciliar com sinais e sintomas leves. Outras 160 pessoas estão internadas, sendo 110 delas em UTIs, que até o momento do fechamento do boletim estavam com 88% de ocupação no Município.

(Da Redação com PMFI)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado