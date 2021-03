Imunização: FIOCRUZ RECEBE INSUMOS PARA PRODUZIR MAIS 12 MILHÕES DE DOSES DA VACINA DE OXFORD

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) recebeu no início da manhã deste domingo, 28, duas novas remessas de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) da China para a produção da vacina contra a covid-19.

O material é suficiente para fabricar cerca de 12 milhões de doses da vacina de Oxford / AstraZeneca. A carga deveria ter chegado neste sábado, mas houve um atraso na conexão do voo em Luxemburgo, na Bélgica. O avião trazendo os insumos pousou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, por volta das 6h40 deste domingo, 28.

O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos já tinha recebido na última quinta-feira, 25, insumos para a produção de seis milhões de doses da vacina. Ainda está prevista a chegada de uma nova carga para a fabricação de cinco milhões de doses nesta semana. Em nota, a Fiocruz informou que os quatro lotes de Ingrediente Farmacêutico Ativo serão suficientes para as entregas de vacinas ao Ministério da Saúde programadas para abril e parte do que está previsto para maio.

(Da redação com IstoÉ)

