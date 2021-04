Fronteira: FOZ DO IGUAÇU INAUGURA MAIS UMA LOJA DUTY FREE

A loja é livre de taxas para importados até US$ 300. Os preços da Cellshop de Foz são competitivos com os praticados nas lojas de Ciudad del Este. Os produtos – vendidos em reais, parcelados no cartão de crédito em até seis vezes – são tabelados com a cotação oficial do dólar comercial.

Uma das maiores lojas de departamentos no Paraguai, a Cellshop Importados inaugura oficialmente sua loja duty free na quinta-feira, 8. A loja de 2.000 m² abriu 70 novos empregos e traz um mix completo em eletrônicos, perfumes, bebidas, alimentos, beleza e acessórios, além de grifes de vestuários, brinquedos e muito mais.

O prefeito Chico Brasileiro e o vice-prefeito delegado Francisco Sampaio participaram nesta terça-feira, 6, da pré-inauguração da Cellshop Duty Free, no Shopping Catuaí Palladium, em Foz do Iguaçu. Esta é a segunda loja livre de taxas para importados até US$ 300 (R$ 1.680). Há previsão da instalação de outras na cidade e também no Aeroporto Internacional.

Moradores e turistas poderão comprar U$ 300, a cada 30 dias, livres de impostos dentro desse valor. As compras que ultrapassarem a cota poderão ser legalizadas dentro da própria loja. “É impressionante a expectativa gerada por clientes, amigos e parceiros comerciais para a abertura da Cellshop Duty Free”, disse Jorbel Griebeler, fundador da Cellshop Importados e Cellshop Duty Free.

As lojas francas podem ser instaladas nas “cidades gêmeas”, que são as cidades brasileiras que fazem fronteira com cidades de um país vizinho.

No cartão

Os preços da Cellshop de Foz são competitivos com os praticados nas lojas de Ciudad del Este. Os produtos – vendidos em reais, parcelados no cartão de crédito em até seis vezes – são tabelados com a cotação oficial do dólar comercial.

Outra opção de Foz é o Liberty Duty Free, instalado no final do ano no Cataratas JL Shopping. Está prevista também a inauguração da Duty Free Américas, na avenida Brasil, e outras no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu e em outros pontos da cidade.

As lojas pretendem atrair o turista brasileiro comprista, de perfil familiar e que não quer o desgaste de enfrentar uma situação desconhecida. Nas redes sociais, constata-se um grande interesse de pessoas de todo o Brasil interessadas em saber como funciona um free shop, um indicativo de que em breve Foz deverá receber um novo fluxo de turistas com esta motivação.

(Da Redação com AMN)

Curtir isso: Curtir Carregando...