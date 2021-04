Incompetência: LEGISLATIVO DE FOZ “SALVA” R$ 5 MILHÕES PARA EDUCAÇÃO, QUE EXECUTIVO QUASE PERDEU

Projeto do prefeito de Foz chega na Câmara Municipal de afogadilho e com pendência documental, e quase R$ 5 Milhões do Governo Federal para a Educação se perdem. Votação foi no último dia possível para garantir recursos do FUNDEB.

Na Câmara de Foz do Iguaçu houve, literalmente, gritaria e ranger de dentes nos bastidores da votação do Projeto-Lei referente ao Plano Municipal de Educação. A iniciativa da proposta foi do Executivo para recursos de R$ 5 milhões para o Município. O motivo da confusão foi que somente no último momento o prefeito Francisco “Chico” Brasileiro (foto ao lado) enviou a Mensagem e respectivo Projeto para garantir o dinheiro do FUNDEB. Ou seja a incompetência do Executivo Municipal, que teve prazo suficiente para reparar devidamente a proposta para a apreciação no Legislativo, virou emergência para a Casa de Leis dos iguaçuenses. Só não foi perdida a milionária quantia para a Educação, graças ao empenho do vereadores, pois até com falta de documentação estava o que o prefeito enviou a Câmara Municipal.

Proposta Incompleta – Escolhida como relatora da proposta, nas Comissões Reunidas, para obtenção dos recursos do FUNDEB, a vereadora Yasmin Hachem do MDB (foto ao lado), chegou a preparar e assinar parecer favorável a tramitação no Legislativo, mas solicitou que fosse apensado ao projeto, O necessário documento legal do Fórum Municipal Permanente de Educação* anuindo/corroborando a proposta do Chefe do Poder Executivo de Foz do Iguaçu, pois este documento inexistia na documentação enviada pelo prefeito Chico Brasileiro.

Yasmin justificou o fato de não apresentar seu parecer, afirmando que “…a partir da leitura extrapauta do ofício encaminhado pelo Fórum de Educação, acredito que foram esclarecidas as dúvidas quanto a participação dos órgãos deliberativos e necessários, necessários para construção e alterações deste plano municipal de educação.”.

A primeira relatora da matéria, ressaltou que “O Fórum Municipal Permanente de Educação é instância propositiva, mobilizadora, indicadora, fomentadora e de acompanhamento das ações na área da educação de qualquer nível, etapa ou modalidade de ensino, e órgão máximo de deliberação das políticas para a educação no Município de Foz do Iguaçu.“. E complementou: “Sem o respectivo parecer favorável do Fórum Municipal Permanente de Educação, a proposta vinda do prefeito seria inconstitucional, Como, até então, não havia vindo o respectivo parecer do Fórum, ou documento equivalente, não apresentei meu relatório que era favorável e votei contra o outro parecer da Comissão de Justiça, porquê ainda não havia chegado o documento do Fórum. Tanto era necessária manifestação do Fórum, que antes da votação do projeto, foi apresentado esse documento que o prefeito não havia enviado. Assim, sanada a falta de documentação, votei favoravelmente ao projeto, aprovado no último prazo para tanto.” disse, com exclusividade, Yasmin Hachem por telefone ao IGUASSU News.

Fogo no Parquinho – A vereadora Yasmin não quis confirmar ao IGUASSU News, informações de nossas fontes na Câmara Municipal de que ela teria recebido ligação do secretário municipal de Administração, Nilton Bobato do MDB (foto ao lado), pressionando-a para manter o parecer dela ao projeto do Executivo para os recursos federais do FUNDEB e nem que teria sofrido pressão, no mesmo sentido, por para líder do prefeito na Câmara, vereador Kalito Stoeckl (PSD). “O importante é que o recurso está garantido. Detalhes de coisas menores’ eu prefiro não comentar.”, disse Yasmin ao IGUASSU News.

Em meio ao impasse causado pelas falhas documentais da proposta assinada pelo prefeito Chico Brasileiro que, repitamos, por pouco não fez com que fossem perdidos R$ 5 milhões para a Educação do município, assumiu a relatoria do projeto o presidente da Comissão de Educação da Câmara, vereador Valdir de Souza Maninho, que apresentou parecer favorável, podendo assim o projeto tramitar para a garantia dos recursos que virão do FUNDEB.

Líder – Depois de articular nos bastidores a bancada de apoio ao prefeito para o necessário apoio ao Projeto-Lei de Chico Brasileiro, o líder do prefeito na Câmara, vereador Kalito Stoeckl (foto ao lado) agradeceu aos membros do Legislativo e explicou a importância da discussão e aprovação do projeto em regime de urgência, e lembrou que “O plano municipal de educação é feito de 10 em 10 anos, foi feito o último em 2015 e é válido até 2025”.

Lido em plenário, o projeto acabou aprovado por unanimidade dos votos, dentre eles do da vereadora Yasmin Hachen.

Segundo Kalito, “exatamente pela dinâmica e complexidade o plano é revisado pelo Fórum Municipal Permanente de Educação, pelo Conselho, pelo núcleo e a Câmara. (10) Há um acompanhamento anual, são feitas adequações, melhorias. Essas alterações foram especialmente nas metas e nos objetivos, o que tende a dar um pulso para qualidade do ensino no município. A Câmara precisava aprovar o projeto, para que o município pudesse protocolar junto ao MEC e garantir os recursos desta pasta. No momento garantimos R$ 5 milhões que já virão para o município”.

* Do Fórum Municipal Permanente de Educação: Segundo a legislação vigente no município, o Fórum “…tem por finalidade acompanhar a implantação e a avaliação do Plano Municipal de Educação e sua readequação periódica, o cumprimento da legislação e das normas educacionais, assim como promover estudos e debates sobre questões e políticas educacionais em âmbito local, regional e nacional.” e “A falta de acatamento às deliberações do Fórum Municipal Permanente de Educação poderá resultar em objeto de recorrência ao Poder Judiciário da Comarca de Foz do Iguaçu.”

(Da Redação com Assessoria CMFI)

Curtir isso: Curtir Carregando...