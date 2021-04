INFARTO: MORRE AOS 72 ANOS O DEPUTADO RUBENS RECALCATTI

Conhecido como Delegado Recalcatti, por ter atuado por décadas na Polícia Civil do Paraná, o deputado sofreu um infarto fulminante na noite desta sexta-feira.

Morreu na noite desta sexta-feira (9), em Curitiba, o deputado estadual Rubens Recalcatti (PSD), de 72 anos. Ele sofreu um infarto fulminante. O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias pela morte do deputado estadual. A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) também lamentou a morte do parlamentar. “É uma perda imensa para o Paraná. O deputado sempre defendeu a sociedade e os profissionais da segurança pública com muita dedicação. A todos os seus familiares e amigos, meus profundos sentimentos”, disse Ratinho Junior.

Recalcatti também olhou para reivindicações de Foz do Iguaçu destinando verbas de emendas parlamentares para projetos da cidade. A prefeitura de Foz emitiu nota de pesar lamentando a morte do deputado. Vale lembrar que em 2017, Recalcatti foi empossado na Assembleia Legislativa, e reeleito em 2018. Em dezembro do ano passado, Rubens Recalcatti havia contraído o vírus da Covid-19. Na oportunidade, o parlamentar não apresentou sintomas da doença e realizou o tratamento em casa.

Delegado Rubens Recalcatti fez longa carreira na Polícia Civil e na política. Foto: Arquivo pessoal

Também conhecido como Delegado Recalcatti, por ter atuado por décadas na Polícia Civil do Paraná, Rubens Recalcatti tomou posse como deputado estadual do Paraná em 2 de maio de 2017. Eleito suplente em outubro de 2014, com 40.358 votos, ele ficou em quarto lugar na chapa do Partido Social Democrático (PSD), tendo ocupado a vaga deixada pelo prefeito Chico Brasileiro, também do PSD. Foi reeleito deputado estadual pelo PSD com 35.348 votos.

DELEGADO RECALCATTI

Delegado de carreira, concursado em 1994, Recalcatti atuou durante 23 anos em diversos municípios do Paraná, como União da Vitória e Araucária, e em várias delegacias de Curitiba. Entre elas, as de Furtos e Roubos e de Homicídios. Conduziu diversas investigações de grande repercussão na sociedade paranaense, destacando-se como policial de linha de frente e muito ativo nas lides do ofício.

Ingressou na Polícia Civil em 1979, como agente investigador, carreira em que atuou durante 16 anos. Natural de Videira (SC), Rubens Recalcatti nasceu em 23 de outubro de 1948. Filho de família numerosa, de oito irmãos de sangue e quatro adotados, mudou-se ainda criança com os pais, Jacob e Maria, para Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Em plena época de colonização da região, seu pai atuou como delegado na cidade e participou da Revolução dos Colonos, de 1957. Seguindo o exemplo dele, Recalcatti prestou concurso para a Polícia Civil em 1979. Rubens Recalcatti deixa dois filhos, Filipe e Heloisa, frutos do longo casamento com Leonice, falecida em março de 2020.

(Da Redação com assessoria ALEP)

Curtir isso: Curtir Carregando...