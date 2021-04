Isolamento: PERU ENTRARÁ EM LOCKDOWN NA QUINTA-FEIRA PARA CONTER A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19

Apenas um integrante de cada família poderá sair de casa para compras essenciais.

O Peru entrará em um lockdown a partir de quinta-feira (1º) até o domingo de Páscoa (4) para tentar conter a propagação da pandemia de Covid-19, anunciou o governo peruano na quarta-feira (31).

O bloqueio total inclui toque de recolher de 24 horas, proibição do uso de veículos particulares e apenas uma pessoa por família tem permissão para sair de casa para fazer compras essenciais, de acordo com um comunicado do Conselho de Ministros do Peru. Os voos domésticos e o transporte público intermunicipal também vão parar, diz o comunicado

O anúncio ocorre em um momento em que o Peru está passa por um ressurgimento de casos da Covid-19 poucos dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais, programadas para 11 de abril. O Peru já relatou pelo menos 1.533.121 casos de Covid-19 e pelo menos 51.635 mortes relacionadas à doença, de acordo com dados coletados pela Universidade John Hopkins.

(Da redação com CNN)

