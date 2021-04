Itaipu by Bike: UM JEITO NOVO DE VISITAR A USINA

By

Novo passeio vai permitir aos ciclistas conhecer de perto as paisagens e pedalar pelas trilhas da binacional.

A beleza da paisagem se une ao prazer de pedalar. Foto: Divulgação/Turismo Itaipu.

O Complexo Turístico Itaipu está lançando mais uma modalidade de passeio e, dessa vez, sobre duas rodas. Nesse sábado, dia 1º de maio, acontece o primeiro “Itaipu by Bike”, em que grupos de ciclistas poderão percorrer as ciclovias e trilhas no interior da usina, curtindo paisagens incríveis.

O passeio ocorrerá em dois horários: no por do sol de sábado, às 16h30; e nas manhãs de domingo, às 8h30. O percurso tem 19 km, duração estimada de 1h30 e pedaladas sobre asfalto, terra, pedrisco e mato. Serão quatro paradas para recuperar o fôlego e se admirar as belezas da Itaipu.

Todos os cuidados foram tomados para garantir a segurança e a saúde dos participantes. Cada grupo terá no máximo 30 pessoas, que deverão usar capacete e máscara de proteção durante todo o percurso. Recomenda-se, também, o uso de protetor solar e garrafas d’água para hidratação.

O grupo será acompanhado por um monitor ao longo de todo o trajeto, além de um veículo para prestar assistência e fazer reboque. Uma ambulância também estará à disposição, em caso de emergência.

É importante reforçar que o passeio não contempla a bicicleta, que deve ser do tipo “mountain bike”.

Para moradores de Foz do Iguaçu e outros municípios lindeiros, a atividade é gratuita. Basta preencher com antecedência o formulário disponível em https://webforms.pti.org.br/itaipubybike-morador. Turistas podem se inscrever pelo site https://www.turismoitaipu.com.br/, mediante pagamento da taxa de R$ 42,00. A idade mínima para participar é de 14 anos.

(Da Redação com JIE)

