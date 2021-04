“Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça; por suas feridas vocês foram curados” (1 Pedro 2:24)

Na época de Jesus não haviam vacinas como conhecemos, esta tecnologia é algo historicamente recente. As vacinas agem no nosso sistema imunológico, estimulando os nossos anticorpos e combatendo vírus e bactérias. Precisamos delas também, mas ela são apenas para nosso corpo, não para nossa alma.

Muitas das vezes não percebemos suas mudanças no nosso corpo. Em muitos casos, principalmente na infância, as injeções nos deixam pequenos sinais. Depois de algum tempo, ao olharmos no espelho, reparamos que fomos vacinados e protegidos.

Jesus age da mesma forma! Quando aceitamos a Jesus, somos marcados por Seu sangue e recebemos o remédio espiritual. Seu poder nos torna imunes a morte eterna e nos dá condição de combatermos o pecado. Essa vacina tem um efeito poderoso na nossa vida, ela nos transforma completamente. É uma experiência nos marca para sempre!

Através do sacrifício de Jesus recebemos a cura e a vida eterna. Isso tudo de graça e por amor. Na verdade, este é o principal antídoto da vacina: o amor de Deus!

Vacine-se, mantenha-se espiritualmente saudável, lendo e praticando a Palavra de Deus.

Jesus é a vacina que dá a vida eterna!

– Se Jesus é a vacina, a Bíblia é a bula. Nela, encontramos a melhor forma de nos mantermos saudáveis dia após dia.

– Se Jesus é a vacina, o Espírito Santo são os anticorpos em ação. É Ele que age na nossa alma e nos purifica. Busque o Espírito Santo.

– Se você já experimentou desta vacina, compartilhe com os que precisam receber: fale de Jesus!

– Se você se sente fraco, fale com o médico dos médicos. Jesus está com a agenda aberta para ouvir a sua oração.

OREMOS: