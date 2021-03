“Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo”

(João 16:33)

Ninguém disse que a vida cristã seria fácil. O Reino de Deus é conquistado por esforço e a fé só é fortificada nas provações. Jesus nunca negou as dificuldades que teríamos de passar por causa do Seu nome. O próprio Filho de Deus foi perseguido e provado, mas no final venceu!

Jesus venceu todas as provações e por isso devemos colocá-lo como nosso alvo. Nele somos mais do que vencedores! As provações virão, virão os dias maus, mas Deus prevalecerá. A perseverança em Cristo nos fortalece e a vitória sempre vêm para honrar o Seu nome.

Diante da correria do dia a dia e das muitas tarefas, compromissos e responsabilidades que nos envolvemos, será que é possível viver sem nenhuma inquietação ??? Como lidar com a ansiedade ??? Como viver em paz ???

Não importam as circunstâncias, basta crermos e descansar no Senhor, pois Ele é a pessoa certa para nos dar a paz que excede todo o entendimento. Lembre-se que ficar reclamando não ajuda em nada, pelo contrário, provoca mais ansiedade. Portanto, em nossas orações, vamos lembrar-nos dos muitos motivos que temos para agradecer a Deus.

Não desanime, se estás cansado clame ao Senhor que Ele te escuta. Abra o teu coração, confesse as tuas angústias que Ele enxugará as tuas lágrimas. Em Cristo temos paz!

Ele venceu por você!

– Nunca esqueça que tudo que Deus fez e o sacrifício que foi feito, foi por amor a você. Valorize esse amor!

– A melhor forma de vencer os problemas é estar do lado daquele que já venceu. Busque intimidade com Deus, ore, santifique-se.

– A Bíblia é o verdadeiro manual da vitória! Leia a Palavra de Deus, nela encontrará resposta e conforto em meio as provações.

OREMOS: