Economia: ‘FOZ JURO ZERO’. FOMENTO PARANÁ DÁ AVAL PARA SEGUNDA FASE DO PROGRAMA

Foz do Iguaçu poderá lançar a segunda edição do programa de crédito para micro e pequenas empresas. A Fomento Paraná assinou acordo com a Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho e viabilizou a abertura das linhas de financiamento através das agências do trabalhador, Banco do Empreendedor e Banco da Mulher Paranaense.

Na semana passada, o presidente da Fomento Paraná, Heraldo Alves das Neves reuniu-se com o prefeito Chico Brasileiro. O encontro foi articulado pelo deputado Hussein Bakri e teve a presença ainda do presidente da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, Ney Patrício.

No ano passado, o programa atendeu 2.158 empresas e liberou R$ 10,642.400,00 em créditos, oferecendo linhas de até R$ 6 mil a microempresários e profissionais liberais, em que os juros eram custeados pela prefeitura. “Esse auxílio pioneiro, que inclusive foi replicado em outras cidades do Paraná, será repaginado para atender diretamente o setor do turismo de Foz, que emprega milhares de pessoas da cidade e da região”, comentou Bakri.

CARÊNCIA E PRAZO

A nova operação da Fomento Paraná começa na próxima segunda-feira (26). O microcrédito é composto por empréstimos e financiamentos de até R$ 20 mil, com até três meses de carência e prazo total de 36 meses para pagamento. É destinado a trabalhadores informais, empreendedores individuais e microempresas com faturamento anual de até R$ 360 mil. A taxa de juros é a partir de 0,91% ao mês.

Para incentivar a participação feminina no mercado empresarial, se o empreendimento tem uma mulher como proprietária ou sócia, a taxa de juros é ainda mais reduzida, por meio do programa Banco da Mulher Paranaense, a partir de 0,76% ao mês. O limite de crédito varia de acordo com o período de atividade do empreendedor ou empreendimento.

Para empreendedores informais ou que estão iniciando uma atividade, o limite é de R$ 5 mil. O limite sobe para R$ 10 mil para quem tem uma atividade já formalizada, mas ainda não completou 12 meses de registro do CNPJ. E quem está formalizado como MEI há mais de um ano pode contratar créditos de até R$ 20 mil.

(Com informações da Agência Estadual de Notícias)

