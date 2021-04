Live: BOLSONARO DIZ QUE SUA GUERRA É “PELO FUTURO DA NAÇÃO”

Presidente voltou a criticar as medidas de lockdown e disse que sua guerra não é política.

Em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais neste sábado (3), o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas de lockdown no Brasil e afirmou que sua guerra “não é política”. De acordo com ele, a briga é pelo “futuro de uma nação”.

A declaração foi dada ao lado do ministro da Defesa, Braga Netto, durante visita a uma comunidade no Distrito Federal (DF).

– A guerra, da minha parte, não é política. É uma guerra que, realmente, tem a ver com o futuro de uma nação. Não podemos esquecer a questão do emprego. O vírus, o pessoal sabe que estamos combatendo com vacinações. Apoiamos medidas protetivas, agora, tudo tem um limite – ressaltou.

Bolsonaro tomou sopa na Associação Beneficente Cristã Casa de Maria. O local serve alimento à população de baixa renda.

O presidente também falou sobre a vacinação contra a Covid-19 no país e disse que as Forças Armadas podem ajudar.

– A partir do momento que a Saúde assim desejar, as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, estarão prontas para ajudar na vacinação da nossa população – destacou.

(Da Redação com Portal Cidade News)

Curtir isso: Curtir Carregando...