Lockdown: CONTRA COMÉRCIO FECHADO, IGUAÇUENSES SE MOBILIZAM E PROTESTAM EM FOZ DO IGUAÇU

Manifestação desta quarta-feira (03) iniciou na porta da prefeitura e, após o prefeito não aparecer e nem receber representares dos presentes, seguiu para a frente da Câmara Municipal. Confira fotos e vídeo do protesto.



Revoltados com o lockdown imposto pelo prefeito Chico Brasileiro e pelo governador Ratinho Júnior, manifestante protestaram na manhã desta quarta-feira (03) do ato contra o lockdown em Foz do Iguaçu. Após a concentração na frente da Prefeitura, os manifestantes caminharam até a Câmara Municipal. O deputado estadual Soldado Fruet do PROS (na foto ao lado, concedendo entrevista ao Record) participou do ato ao lado dos manifestantes.

“Eles só querem trabalhar, a administração pública local tem que entender que nossa cidade precisa de um tratamento diferenciado, um lockdown mais flexível, deixando o povo trabalhar para sobreviver”, defendeu o deputado iguaçuense.

Assista – PRONUNCIAMENTO DO DEPUTADO FRUET AOS MANIFESTANTES NA CÂMARA MUNICIPAL:

O Soldado Fruet lamentou que nenhum representante da prefeitura tenha comparecido para ouvir as reivindicações das dezenas de comerciantes, pequenos empresários e trabalhadores que pediram igualdade no tratamento no que se refere às restrições impostas à população pelo último decreto de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Por isso, o deputado protocolou um ofício solicitando que Chico Brasileiro abra diálogo com representantes da população e dos comerciantes: “ouça-os para tomar decisões, pois decisões precipitadas podem custar caro para nossa cidade e para nosso povo”.

Primeiro momento da manifestação, a porta de entrada da prefeitura. Prefeito Chico Brasileiro não apareceu e nem enviou representante

No documento dirigido ao prefeito, o Soldado Fruet destacou que o momento é de oportunizar renda aos iguaçuenses. “Não é o momento de fecharmos portas e corrermos o risco de mais uma leva de desemprego e crise”, argumentou.

“As fronteiras estão abertas, está havendo trânsito permanente de pessoas entrando e saindo do Paraguai; os grandes supermercados estão abertos com centenas de pessoas lá dentro; pontos turísticos estão funcionando com restrições, mas com circulação de pessoas. O que então impede que pequenos comércios reabram com limitações de público?”, questionou o parlamentar estadual de Foz do Iguaçu.

Na Câmara Municipal

Após a manifestação na sede do Executivo, os cidadãos que ali protestava se dirigiram para a sede do Poder Legislativo de Foz do Iguaçu, acompanhados pelo Soldado Fruet e ali só se fizeram presentes os vereador Cabo Cassol (Podemos) e João Morales (DEM), que participaram do protesto desde a prefeitura.

O Soldado Fruet, acompanhado dos vereadores Cabo Cassol e João Morales, fez um pronunciamento para os manifestantes defronte a Câmara Municipal

Ao chegarem na Câmara, começaram os gritos de ordem dos manifestantes, dentre os quais ora bradavam “Fora Chico!” e, depois, “O Chico mentiu!”, em alusão a promessa da campanha de reeleição do prefeito Chico Brasileiro, de que ele não fecharia o comércio por causa da pandemia. Na sequência, foi dada a palavra aos manifestantes, que apresentaram sugestões aos membros do Legislativo estadual e do municipal que estavam ali presentes e que ouviram e se comprometeram a dar encaminhamento as reivindicações feitas pelos manifestantes.

Assista: VÍDEO MOSTRA PARTE DO PROTESTO E O GRITO DE GUERRA DOS MANIFESTANTES:

Aos manifestantes, o Soldado Fruet disse que está à disposição para ajudar no encaminhamento de demandas. “Prezo pela isonomia, por direitos iguais para todos”, frisou. O deputado ressaltou que “não adianta multar um local que tem duas pessoas e deixar outro com 150 só na orientação”, referindo-se à festa de casamento interrompida pela fiscalização no último domingo na cidade, por desrespeito às normas vigentes de combate à pandemia. “Por que fizeram isso? Estamos buscando esclarecimentos e o Ministério Público já está investigando”, comentou o Sd. Fruet.

(Da Redação com Assessoria da ALEP)

