Lockdown: MAIS DE 4,6 MIL ESTABELECIMENTOS SÃO FISCALIZADOS NO PARANÁ EM OITO DIAS

Ação de segurança está fiscalizando o não cumprimento do Decreto 6.983/2021, publicado na sexta-feira (26) pelo Governo do Estado e que tornou mais restritivas as normas de circulação para combate à pandemia.

Em oito dias de operação especial e estratégica promovida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, 4.682 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados no Paraná, sendo que 199 deles foram interditados e 209 multados. As autuações são relativas ao descumprimento do Decreto 6.983/2021, publicado na sexta-feira (26) pelo Governo do Estado, com o objetivo de controlar a pandemia causada pelo novo coronavírus.

De acordo com o balanço da Secretaria da Segurança Pública do Paraná, divulgado neste domingo (07/03), foram 2.587 denúncias recebidas e 511 ocorrências constatadas pelos agentes de segurança. Houve 1.566 ações de dispersão de aglomerações de pessoas, 401 prisões de adultos e 84 apreensões de adolescentes no período. O relatório aponta ainda 18 armas de fogo e 126 equipamentos apreendidos, além de 159 veículos apreendidos/recuperados. 332 pessoas também foram multadas neste período.

Para o secretário da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, parte da população tem seguido bem as regras. “Muito estão nos ajudando neste momento que precisamos frear o avanço da doença. No entanto, nossas forças policiais ainda precisam agir em lugares onde pessoas insistem em desobedecer as normas colocando dezenas de outras em risco”, explica.

Das 7h de sábado (06) às 7h de domingo (07) foram fiscalizados 479 estabelecimentos e outros 21 foram interditados, mesmo com uma semana de vigência das novas medidas restritivas. Das 481 denúncias recebidas no período,113 foram confirmadas. Nestas 24 horas, 58 pessoas foram encaminhadas e 14 adolescentes foram apreendidos. Também foram recuperados cinco carros e outros 28 apreendidos.

REGRAS

O Decreto 6.983/2021 foi renovado nesta sexta-feira (5) por mais 48 horas, além do que já era previsto, e tem validade até a próxima quarta-feira (10). Após esse prazo, entra em vigor uma nova normativa (Decreto 7.020/2021), que mantém a restrição de circulação de pessoas e a venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais de uso coletivo após as 20h, além de suspender qualquer tipo de evento que propicie aglomeração.

O novo texto também afirma que compete à Secretaria de Segurança Pública, em cooperação com as guardas municipais, manter uma operação diária e intensa de fiscalização nas ruas. A população pode ajudar com denúncias nos canais oficiais 181 e 190.

Diariamente atuam nas ruas do Paraná mais de três mil agentes e mais de mil viaturas circulando pelo Paraná nesta força-tarefa estratégica, além de helicóptero e uma Delegacia Móvel. Trabalham na força-tarefa profissionais da Secretaria de Segurança Pública, das polícias Militar, Civil e Científica, do Corpo de Bombeiros e dos departamentos Penitenciário (Depen) e de Inteligência (Diep).

(Da redação com assessoria AEN)

