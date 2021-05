Lockdown: PREFEITO LIBERA TROPA DE CHOQUE PARA PERSEGUIR E MULTAR COMERCIANTES

Fiscalização fez autuações logo nas primeiras horas das medidas restritivas em Foz do Iguaçu. Estabelecimentos comerciais foram interditados e pessoas conduzidas à delegacia por desacato aos agentes.

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, cumpriu as ameaças que fez no dia anterior e desde sábado (15) colocou nas ruas a tropa de choque de fiscais, guardas municipais e agentes da Vigilância Sanitária para perseguir e multar durante a vigência do lockdown e toque de recolher. Enquanto ele comanda o fecha tudo na cidade, a vacinação está suspensa desde sexta-feira para quem ainda não tomou a primeira dose, mesmo sendo dos chamados grupos prioritários. Nas primeiras horas das medidas restritivas, estabelecimentos comerciais foram interditados e pessoas conduzidas à delegacia pela PM por desacato aos agentes.

O telefone 199 e a Central 156 foram liberados para as denúncias. A fiscalização da Prefeitura foi intensificada no final de semana onde o prefeito impõe lockdown e toque de recolher mesmo com um forte movimento contrário de comerciantes que alegam estarem cumprindo as limitações de horário e quantidade de pessoas nos estabelecimentos.

Polícia Militar vem sendo usada nas operações para conduzir quem contesta a ação dos fiscais do prefeito

A circulação de pessoas foi proibida desde às 18h de sábado até 5h desta segunda-feira, 17. O motivo do fecha tudo é que o Município precisa reduzir o número de casos e de internamentos por covid-19, tendo como principal preocupação o fato de que a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, referência no tratamento à doença na região, está 100% ocupada, com pacientes aguardando vaga na unidade.

QUALQUER REUNIÃO É CONSIDERADA AGLOMERAÇÃO

Quem se viu diante da repressão das forças comandadas por Chico Brasileiro reclama que mesmo cumprindo as normas, os agentes estão pressionando e perseguindo quem precisa manter os comércios. Quando contestam, os fiscais acionam a Polícia Militar e os abordados acabam conduzidos à delegacia sob acusação de desacato à autoridade. Os atos já podem ser comparados às atitudes de um prefeito que se comporta como um tirano.

Chico Brasileiro montou uma tropa com servidores da Secretaria Municipal da Fazenda, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans, e tem o apoio da Polícia Militar para quando alguém ousar em bater boca com os fiscais. No sábado, em poucas horas foram 16 autuações, alguns casos inclusive em residências com abordagens sem mandado judicial, o que caracteriza abuso do poder de fiscalização.

Nas blitzes e barreiras sanitárias instaladas pela prefeitura para conter o fluxo de estrangeiros que busca as unidades hospitalares de Foz do Iguaçu sem o devido encaminhamento para a garantia da vaga e também para fiscalizar a circulação de pessoas foram abordadas 417 pessoas, e feitas 15 autuações.

