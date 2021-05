“Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe?” (Jeremias 23:23)

Esse dito popular (título), bastante conhecido, talvez traduza a causa de muitas pessoas desconfiarem das relações amorosas à distância. A proximidade presencial parece ser determinante para a conduta e sentimentos de muitas pessoas. Infelizmente, muitos estão compromissados com alguém, mas têm uma conduta quando estão perto e outra quando estão longe.

Por exemplo, há filhos que agem mal quando estão longe dos pais (responsáveis), empregados que se “aproveitam” quando os patrões estão fora, ou cônjuges que são infiéis se o companheiro não está perto. Foi assim também com os israelitas no deserto, quando se queixaram a Arão, por não verem a Deus, nem Moisés que estava no monte recebendo a Lei do Senhor. Pecaram, foram infiéis ao Senhor e construíram um bezerro de ouro (Êx.32), porque pensaram que Deus estava longe…

A vida do cristão não deve ser assim. Principalmente a sua comunhão com o Senhor. Ele é o Deus de perto e também de longe. O nosso relacionamento com Cristo é baseado no amor e na confiança, e não na vista. Embora não O possamos ver e tocar.

Pela fé caminhamos em companhia de Jesus Cristo, mantendo o Senhor no coração. Ele nos amou primeiro e, por isso, nós também O amamos!

Longe dos olhos, Perto do coração!

– O que determina a sua vida: ser íntegro e honesto (perto e longe) ou ser fingido e infiel?

– Ore e reconheça que Deus está perto, mesmo se você estiver longe dele.

– Leia a Bíblia e busque obedecê-la, fazendo tudo para a glória de Deus.

– Mantenha firme a sua fé e amor a Deus, mesmo quando sentir que Ele está longe ou em silêncio.

OREMOS: