Foz do Iguaçu: SOLDADO FRUET PEDE REFORÇO NO POLICIAMENTO DA VILA PORTES

O deputado estadual Soldado Fruet protocolizou nesta sexta (07) um ofício maior efetivo policial para atender a Vila Portes, principalmente nos dois próximos finais de semana.

Segundo o parlamentar, o pedido é uma demanda que recebeu dos empresários na visita feita ao bairro na última quinta-feira (06), junto com o vereador João Morales (DEM). Os comerciantes relataram a preocupação com o aumento da criminalidade na região por conta do movimento do Dia das Mães no Brasil e no Paraguai, que são comemorados, respectivamente, nos dois próximos domingos, dias 09 e 16 de maio.

“A região é reconhecida como importante polo econômico municipal e também da Tríplice Fronteira, formada por Brasil, Argentina e Paraguai, recebendo grande fluxo diariamente”, destacou o Soldado Fruet. De acordo com ele, “por ser uma área que congrega muitas empresas e pessoas, a marginalidade se utiliza dessa situação para praticar diversos delitos contra o patrimônio e vida dos transeuntes”. O deputado do PROS ressaltou que a comunidade tem realizados diversos pedidos de maior vigia, “visto que os crimes estão progredindo em números e violência, deixando de serem meramente patrimoniais e convergindo em homicídios e lesões corporais”.

Por isso, ainda que ciente do trabalho realizado pelo 14º BPM para atender todas as regiões e ocorrências em sua área de abrangência, o Soldado Fruet reivindicou ao comandante que seja disponibilizado maior quadro de pessoal da Polícia Militar para realizar o policiamento ostensivo na região da Vila Portes, principalmente nos dois próximos finais de semana. O deputado salientou que, além dos moradores do lado brasileiro da fronteira, os cidadãos paraguaios representam uma grande parcela dos frequentadores dos estabelecimentos comerciais do bairro.

(Da Redação com Assessoria)

