Política: TROCA NA SAÚDE FRUSTRA EXPECTATIVAS POR MUDANÇAS NO COMBATE À PANDEMIA

Brasil beira 3.000 mortes diárias por Covid-19; Marcelo Queiroga diz que política de saúde quem faz é o presidente, que já declarou ser contrário às medidas de isolamento social. Futuro ministro defende máscaras, “união”, mas evita apoiar publicamente medidas de governadores que enfrentam colapso.

As primeiras declarações do futuro ministro da Saúde, o cardiologista Marcelo Queiroga, demonstram que não haverá giro de 180 graus na coordenação dos trabalhos contra a pandemia de covid-19 enquanto o presidente for Jair Bolsonaro. Nem mesmo com recordes de óbitos sendo batidos diariamente ―nesta terça-feira foram registrados 2.841 mortes―, o mandatário mostra que não vai abrir mão de um de seus cavalos de batalha, o confronto com governadores e prefeitos por causa de lockdowns como medidas de restrição de circulação de pessoas e de contenção do vírus.

O futuro ministro, Marcelo Queiroga, e o atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em declaração à imprensa nesta terça-feira. Foto: EVARISTO SA / AFP

Antes de se reunir com o ministro demitido, Eduardo Pazuello, Queiroga sinalizou aos repórteres que não terá autonomia. “A política [de saúde] é do Governo Bolsonaro, e não do ministro da Saúde. O ministro executa”, disse. Após o encontro, à tarde, ele endossou a fala de Pazuello de que haverá continuidade, não uma transição. Ou seja, só sairá o militar, e entrará um médico. A posse de Queiroga deve ocorrer nesta semana e ele deve cumprir agenda no Rio ao lado do ministro demissionário nesta quarta-feira.

Queiroga já havia se manifestado em entrevista à CNN Brasil, na segunda-feira, que o lockdown não pode ser política de governo, uma declaração com potencial para irritar governadores pelo país que endurecem as restrições. Na ocasião, ele defendeu que a restrição só deve ser utilizada em situações extremas, sem precisar se considera que a atual situação do país, com 24 Estados com ocupação de UTIs em mais de 80%, como mostra o boletim da Fiocruz, é extrema. Segundo os cálculos do Imperial College, de Londres, a taxa de transmissão da covid-19 é de 1,23, ou seja, 100 infectados transmitem o vírus para 123 pessoas.

Uma das poucas diferenças na conduta do novo ministro será a defesa incisiva do uso de máscaras e de higienização das mãos, medidas que Pazuello só passou a defender na reta final de sua gestão e Bolsonaro, até o momento, jamais a fez. Pelo contrário. É comum ver o presidente circular sem a proteção facial e promovendo aglomerações. Só nos últimos dias, em algumas ocasiões, Bolsonaro usou a máscara. “São medidas simples que podemos ter para evitar de parar a economia de um país. É preciso unir os esforços do enfrentamento da pandemia com a preservação da atividade econômica”, destacou Queiroga.

Enterro de vítima fatal da Covid-19 – Foto: Edmar Barros/Futura Press/Folhapress

Um sinal que o futuro ministro fez aos outros gestores da saúde foi o pedido de parceria com secretários municipais e estaduais. No mês passado, a Confederação Nacional dos Municípios pediu a demissão de Pazuello. “Vivemos uma nova onda da pandemia, com muitos óbitos e é preciso melhorar a qualidade da assistência em cada um dos nossos hospitais, sobretudo nas UTIs”, destacou. Ainda pediu o apoio da mídia, que frequentemente é desacreditada e atacada pelo presidente e pelo seu entorno, incluindo Pazuello. “A imprensa é uma grande aliada”, disse.

Seu discurso, de pronto, não convenceu quem acompanha a área de políticas públicas no Brasil. Duas pesquisadoras do tema entrevistadas pela reportagem disseram estar pessimista com os próximos meses. “A única diferença visível é que o novo ministro é um médico. Mas o problema não é o ocupante do cargo, mas o presidente. Ele não admite os erros e não está aberto às modificações. Ele não aceita ministros que não sigam as suas orientações”, destacou a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Telma Maria Menicucci, que é autora de três livros sobre políticas públicas da saúde.

“É uma mudança para dizer que foi centrada na área da saúde, tentando responder a pressão social, mas, na verdade, a postura do Bolsonaro é muito clara, ele é contra o isolamento social e quer continuar confrontando os governadores nessa questão”, avaliou a cientista política Vanessa Elias de Oliveira, professora da Universidade Federal do ABC. Oliveira destaca que, sem vacina para imunizar a maioria da população, a única possibilidade de promover uma queda no número de mortos e casos é com o isolamento social.

(Da redação com El País)

