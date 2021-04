Pandemia: MINISTROS DE BOLSONARO SE REÚNEM E PROMETEM MEDIDAS CONTRA TRANSPORTE LOTADO NA PANDEMIA

Marcelo Queiroga, da Saúde, e Luiz Ramos, da Casa Civil, se encontraram neste domingo para discutir o enfrentamento da pandemia.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ministro da Casa Civil, o general Luiz Eduardo Ramos, participaram de reunião realizada neste domingo (25) no Ministério da Saúde, em Brasília, para discutir temas relacionados ao enfrentamento da pandemia no país.

Na saída do encontro, Ramos afirmou ao repórter da CNN Pedro Teixeira que a reunião serviu para fazer ajustes na condução das ações relacionadas à pandemia e, principalmente, em questões ligadas à mobilidade urbana. O ministro disse ser um absurdo a aplicação de medidas de ‘lockdown’ sem que haja uma solução para a lotação nos transportes públicos.

“Passamos a tarde de domingo no @minsaude [Ministério da Saúde] traçando estratégias de testagem da população, de mobilidade urbana, transporte público e em discussões prévias sobre o Plano da Saúde Suplementar no Enfrentamento da Pandemia”, escreveu Ramos em seu Twitter, após o encontro.

Os ministros Marcelo Queiroga (Saúde) e Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil) em reunião neste domingo (25). Foto: Reprodução/Twitter (25/04/2021)

Ramos foi um dos ministros realocados pelo presidente Jair Bolsonaro em uma reforma ministerial que trocou os chefes de sete pastas no início de abril, após baixas e conflitos na equipe ministerial de Bolsonaro. Luiz Eduardo Ramos, que estava à frente da Secretaria de Governo, passou, então, a assumir a Casa Civil, no lugar do também general Walter Souza Braga Netto, agora no Ministério da Defesa.

Queiroga, quarto ministro à frente da Saúde nos dois anos de mandato de Bolsonaro, assumiu a pasta em março no lugar de Eduardo Pazuelo, que deixou o cargo sob questionamentos a respeito da conduta do governo em meio à escalada da pandemia no país.

