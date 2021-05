Meio Ambiente: GESTORES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS PARTICIPAM DE CURSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

By

Formação integra o Programa Municipal de Educação Ambiental na Administração Pública da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Diretores e coordenadores pedagógicos de 65 unidades escolares de Foz do Iguaçu estão participando de uma formação em educação ambiental com o objetivo de promover a revisão dos padrões de produção e consumo, além da adoção de novos referenciais de sustentabilidade no ensino formal.

O curso “Educação ambiental na administração pública com ênfase na gestão escolar” integra as ações do Programa Municipal de Educação Ambiental na Administração Pública, coordenado pela equipe de educação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. Nesta sexta-feira (14) representantes de 65 escolas e centros de convivência participaram do primeiro módulo da formação, de forma on-line.

No primeiro encontro da formação, os 130 participantes, divididos em duas turmas (períodos matutino e vespertino), foram apresentados aos objetivos e metodologias do curso e também dos programas municipais de Educação Ambiental na Administração Pública e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, com destaque à coleta seletiva nos prédios públicos.

O curso terá dois módulos de trabalho ainda no primeiro semestre de 2021, com carga horária total de 16 horas, e é composto por aulas na modalidade on-line e atividades laborais específicas.

Roseli Barquez Alves de Assis, da Divisão de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, destaca que nas unidades escolares, além de todos os temas trabalhados com os demais públicos da administração municipal, o curso tem o acréscimo de dinâmicas, oficinas e demais instrumentos que alinham os conteúdos curriculares e/ou projetos realizados no âmbito escolar com a gestão socioambiental.

O PROGRAMA

A secretária de Meio Ambiente, Ângela Meira, considera que a metodologia de trabalho do Programa Municipal de Educação Ambiental na Administração Pública possibilita o reconhecimento das ações socioambientais que o governo municipal tem realizado nos últimos anos, bem como estimula outras práticas, projetos e programas que colaborem com a gestão pública, com base na sustentabilidade.

O Programa de Educação Ambiental na Administração Pública é voltado para servidores da Prefeitura de Foz do Iguaçu de todos os prédios públicos que compõem a administração pública direta e indireta. São organizados encontros de formação com pontos focais de cada ambiente de trabalho, que ficam responsáveis por socializar os conteúdos aos demais colegas servidores. A iniciativa contempla 215 prédios públicos.

Para os cursos de formação foram organizadas turmas de trabalho de acordo com a especificidade de cada setor, divididas em secretarias, autarquias e fundação; escolas municipais – ensino fundamental; Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs); e órgãos da saúde.

(Da Redação com AMN)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado