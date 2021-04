Melhorias: SOLDADO FRUET APRESENTA DEMANDA AO COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) participou, na manhã desta segunda-feira (12), de uma reunião por videoconferência com o comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Gerson Gross.

O parlamentar tratou de algumas demandas da corporação e também colocou seu gabinete à disposição do comandante, que assumiu o cargo no último dia 29 de janeiro.

O Soldado Fruet pleiteou o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para brigadas militares de cidades pequenas. “Como eles são os primeiros a combater os incêndios, necessitam de equipamentos adequados que garantam sua segurança”, argumentou. O coronel informou que tentará incluir os equipamentos no cardápio do programa Paraná Mais Cidades, realizado em parceria do Governo do Estado com a Assembleia Legislativa. Desta maneira, os deputados poderiam indicar recursos para compra e distribuição dos itens aos municípios. Além disso, Gross avaliará a possibilidade jurídica do repasse de EPIs disponíveis para algumas brigadas.

O deputado também conversou com o comandante sobre a possibilidade de colocar integrantes do Corpo de Militares Estaduais Inativos Voluntários (CMEIV) para realizar serviços administrativos. “Seria uma forma de liberar os bombeiros da ativa que estão trabalhando dentro dos quartéis para reforçar o serviço de rua, o que ajudaria a amenizar o problema da defasagem do efetivo e melhorar o atendimento à população”, destacou o Soldado Fruet. O coronel disse que é favorável à proposta e já iniciou tratativas sobre a questão com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP). Gross adiantou que será feito um projeto-piloto no aeroporto de Maringá, onde atuam 21 bombeiros, e, dependendo do resultado, a iniciativa será estendida para todo o Paraná.

(Da Redação com ALEP)

