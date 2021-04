Mercosul: BRDE E CODESUL DISCUTEM COM AUTORIDADES ESTRANGEIRAS PROJETOS DE COOPERAÇÃO NA AMÉRICA LATINA

Um dos objetivos é aumentar a integração com atores comerciais e autoridades relevantes do Mercosul.

O diretor de Operações e vice-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Wilson Bley Lipski, e o secretário executivo do Conselho e Integração Sul (Codesul), Wilson Quinteiro, participaram de uma reunião virtual com membros da Zona de Integração do Centro Oeste da América do Sul (Zicosur), criada em 1997.

Foram debatidos temas como o enfrentamento da pandemia da Covid-19, convergências entre os países membros, um novo estatuto para o Conselho, assuntos relacionados aos efeitos climáticos, sustentabilidade e meio ambiente, como reflexo da Cúpula do Clima, além de formas de integração para o desenvolvimento econômico e social das regiões.

“Durante o encontro, reafirmamos o compromisso do Governo do Paraná em evoluir em ações conjuntas de desenvolvimento para melhorar a economia. Destacamos também o empenho do governador Carlos Massa Ratinho Junior na construção de uma ligação ferroviária entre Paranaguá e o Paraguai, trazendo benefícios sociais e econômicos ao Paraná e também ao país vizinho”, enfatizou o vice-presidente Wilson Bley, que representou o governador do Paraná.

A ferrovia é a Nova Ferroeste, corredor de 1.285 quilômetros entre Paranaguá e Maracaju (MS), mas que também terá um ramal de Cascavel a Foz do Iguaçu, fazendo do município da fronteira um ponto de encontro do modal rodoviário, com a Ponte da Integração, e ferroviário.

A expectativa, de acordo com os técnicos que estudam o projeto, é que pela Nova Ferroeste seja possível transportar 35 milhões de toneladas por ano – ou aproximadamente 2/3 da produção da região, dos quais 74% seriam de cargas destinadas para a exportação. Toda essa operação só será viabilizada com apoio dos outros países da América do Sul.

ZICOSUR

O Zicosur é composto por estados, cidades e províncias do Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru e Uruguai e tem como principal objetivo levar o desenvolvimento igualitário para as localidades. “Essas discussões são muito importantes para que possamos ter um mercado competitivo, mas também compartilhar oportunidades”, explicou Quinteiro.

Ainda durante o encontro, a província de Entre Rios, na Argentina passou a ser membro do grupo e o governador de Tucuman, Juan Luis Manzur, foi reconduzido ao cargo de presidente do Conselho, até 2022. A presidência da associação é rotativa e tem mandato de dois anos.

(Da Redação com Jornal do Oeste)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado