Regional: IGUAÇUENSE, ASSESSOR DO GOVERNADOR QUE CHAMOU LARANJEIRAS DO SUL DE “LIXO”, É EXONERADO

Emerson Rodrigues do Prado era ocupante de cargo comissionado na Casa Civil do Governo do Estado era lotado na Regional de Foz do Iguaçu.

Em portaria assinada pelo Governador Ratinho Junior, o nome de Emerson aparece em uma lista de exonerados. O radialista de Quedas do Iguaçu atacou o prefeito de Laranjeiras, Berto Silva, aliado do Governador.

Emerson partiu para o ataque pelo fato de o prefeito não ter acatado o decreto do Governo do Estado (Lockdown) e chamou a cidade de Laranjeiras do Sul de lixo. Em um áudio que circula no WhatsApp, Prado diz que o informativo da Secretaria Municipal de Saúde de Laranjeiras do Sul é uma vergonha e suspeito.

Emerson estava lotado na regional de Foz do Iguaçu onde recebia um salário de mais de R$ 9 mil reais e mora em Quedas do Iguaçu. Prado chamou o prefeito de Laranjeiras de “playboyzinho de meia tigela, vagabundo e canalha”. Ele ainda manda Berto Silva ir cuidar da “cidade lixo” dele.

(Da Redação com Olho Aberto Paraná)

