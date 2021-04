“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (Romanos 12:2)



A cada ano o mundo nos oferece padrões que na maioria das vezes nos afastam de Deus. Sempre surge uma “novidade”, que no final das contas ocupam boa parte do nosso tempo. Com isso, a nossa dedicação a Deus diminuí sem percebermos.

O padrão deste mundo não se encaixa com a vontade de Deus. Quando colocamos Deus em primazia, naturalmente, não nos encaixaremos com as tendências deste mundo, que cada vez mais tentam afastar os verdadeiros cristãos dos ensinamentos que Jesus nos deixou para nossa vida eterna.

Mantermo-nos no caminho que o Senhor nos ensina, só é possível por meio do Espírito Santo que nos aproxima de Deus e pelo leitura e prática da palavra d’Ele expressa na Bíblia.

Quando passamos a fazer a vontade de Deus, passamos a agir com equilíbrio e controle das nossas vontades carnais, as quais só podem ser vencidas com a ajuda de Deus por meio do Espírito Santo. Dessa forma, já não somos influenciados por este mundo e passamos a iluminar à terra refletindo a vontade do Pai!

Transformando a mente (metanoia)

– Busque o autocontrole e o equilíbrio, através da Palavra de Deus.

– Tenha cautela as “novidades” que o mundo oferece. Reflita se esta tendência possa te afastar de Deus.

– O que o mundo oferece pode até ser bom, mas o que Deus oferece é ainda melhor!

– Busque a santificação, ore, dedique uma parte do seu dia a Deus.