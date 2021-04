Negócio em alta: OBRAS DA USINA DE ITAIPU ATRAEM EMPRESAS DE CONCRETO PARA FOZ DO IGUAÇU

Crescimento da construção civil impulsionada principalmente pela Itaipu permitiu abertura de filiais de empresas do setor vindas de cidades vizinhas.

De dois anos para cá, a Itaipu transformou Foz em um canteiro de obras, abrindo vários nichos de mercado, principalmente na área da construção civil. Essa abertura se deu em grande parte em função dos novos empreendimentos financiados pela empresa, como a segunda ponte sobre o Rio Paraná e a Perimetral Leste, por exemplo. As obras estão atraindo empresas de concreto para Foz do Iguaçu. Boa parte expandiu os negócios ou abriu filiais na cidade, tamanha é a demanda.

Vista aérea das obras da Ponte da Integração, em imagem de Valtemir Pereira (Billy)

As obras bancadas pela Itaipu geram diretamente e indiretamente 2,5 mil empregos em Foz e região. Os investimentos aportados são da ordem de R$ 2,5 bilhões. Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira, “as obras de Itaipu representam o grande legado de um empreendimento hidrelétrico no País, que se somará aos benefícios que Itaipu já proporciona com a geração de energia, o pagamento de royalties, de ICMS e tantos outros”.

NICHO

Com o advento da ponte e da perimetral, a diretoria da Mineromix Concretos, de Santa Terezinha de Itaipu, vislumbrava um crescimento grande, mas não imaginava tamanho impacto. A empresa já entregou mais de 13.500 metros cúbicos de concreto na segunda ponte, o equivalente a 1.687 caminhões. Para isso, teve de aumentar a frota e contratar mão de obra – e ainda há muita demanda a ser atendida.

Obras da Perimetral Leste, em Foz do Iguaçu — Foto: Rubens Fraulini

FASES

Só a Ponte da Integração Brasil – Paraguai, que ligará Foz a Porto Franco, já está com metade da obra pronta. A perimetral já está na terceira fase. As duas obras são estruturantes e vitais para o escoamento do fluxo de cargas pesadas entre o Brasil e a Argentina da área turística e das avenidas centrais da cidade. As duas obras devem ser entregues até o fim de 2022.

Foto de arquivo mostra obra em outro ponto da Perimetral. Foto: Rubens Fraulini

NOVAS FRENTES

Até 15 de abril a Itaipu dará partida ao projeto de duplicação do trecho de 8,5 KM da BR 469, a Rodovia das Cataratas, com a revisão e entrega ao DNIT. A previsão é que até o fim de maio o documento seja aprovado, abrindo caminho para o lançamento da licitação do DER/PR, o que deve ocorrer no mesmo mês.

Além das obras estruturantes para Paraná, Itaipu também está investindo na sustentabilidade da própria geração elétrica da empresa, como é o caso da atualização tecnológica. A usina completa no dia 5 de maio 37 anos de produção. “Continuaremos esse processo, para que nossa usina seja moderna daqui a 10, 20 anos”, diz o diretor-geral brasileiro de Itaipu.

VEJA O STATUS DAS OBRAS FINANCIADAS POR ITAIPU

(Da Redação com JIE)

