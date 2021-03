Lockdown no Paraná: POLÍCIA JÁ PRENDEU 420 PESSOAS E INTERDITOU 209 PONTOS COMERCIAIS

Governador Ratinho mandou tocar o terror para cima dos comerciantes. O balanço da Secretaria Estadual da Segurança Pública aponta que em 9 dias 4.947 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados e 209 deles interditados.

As forças de segurança pública do Paraná completaram nesta segunda-feira (08) nove dias de fiscalizações e outras ações de prevenção no Estado. O balanço da Secretaria estadual da Segurança Pública aponta que neste período houve 4.947 estabelecimentos comerciais fiscalizados e 209 deles foram interditados. As polícias dispersaram 1.779 aglomerações de pessoas e nas ações com órgãos municipais foram lavradas 221 multas a pontos comerciais e outras 406 às pessoas que foram flagradas em desrespeito às medidas sanitárias.

O balanço indica que 420 pessoas foram presas e 89 adolescentes apreendidos pelas equipes policiais. As operações constantes e a intensificação de policiamento também resultaram em 19 armas de fogo e 128 equipamentos eletrônicos apreendidos. Nestes nove dias de vigência do decreto estadual nº 6.983/2021 as polícias receberam 2.947 denúncias sobre violação das medidas sanitárias, sendo que 569 foram constatadas no período.

A estatística também aponta que na faixa de horário entre 7 horas de domingo (07) e 7 horas de segunda-feira (08), houve 173 dispersões de aglomerações de pessoas, 360 denúncias relacionadas à Covid-19, das quais 58 foram constatadas ao final do atendimento. Durante as abordagens e outras ações, as forças de segurança encaminharam 19 adultos e cinco adolescentes, além de apreenderam uma arma de fogo e quatro veículos. Os trabalhos de Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) resultaram em 10 pontos comerciais interditados e na lavratura de 12 multas aos comércios e 74 às pessoas que cometeram infrações.

CAPITAL

As polícias promoveram operações constantes que resultaram em 195 pontos comerciais fiscalizados e 290 dispersões de aglomerações desde o início da vigência do decreto até esta segunda-feira (08).

Neste período, as equipes policiais receberam 700 comunicados sobre infrações ao decreto, sendo que 57 acabaram constatadas. A Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) também foi aplicada na cidade e o trabalho rendeu 38 pessoas multadas e 84 estabelecimentos comerciais.

A presença policial nas ruas também preveniu crimes e promoveu prisões e apreensões. Nos nove dias de vigência do decreto, mais de 31 quilos de drogas foram retiradas de circulação, 47 veículos apreendidos e outros oito recuperados nas ações. Além disso, 72 pessoas acabaram conduzidas e sete adolescentes, apreendidos.

NORTE

Nos municípios do Norte e Norte Pioneiro, as forças policiais fiscalizaram 917 pontos comerciais desde a promulgação do decreto estadual, sendo que 11 acabaram interditados. Os órgãos municipais lavraram 18 multas aos comércios conforme as infrações constatadas pelos policiais militares durante as abordagens. Além disso, as equipes que reforçam as orientações e abordagens nas ruas dispersaram 504 aglomerações de pessoas.

Foram recebidos 881 chamados sobre as hipóteses de propagação do coronavírus, dos quais 50 foram constatadas pelas equipes policiais. Nessas hipóteses, foram apreendidos quatro armas de fogo, mais de 29 quilos de drogas e 23 veículos, além de nove que tinham alerta de roubo/furto e foram recuperados. Ao atender ocorrências, os policiais encaminharam 75 pessoas e apreenderam 50 adolescentes.

NOROESTE

A fiscalização nesta região já resultou em 49 pessoas encaminhadas e sete adolescentes apreendidos, além de 103 multas lavradas a pessoas e outras 27 vinculadas à desobediência ao decreto. No período de nove dias de vigência das medidas, os policiais abordaram 1.192 estabelecimentos comerciais, sendo que 14 foram interditados pelas irregularidades constatadas.

As unidades policiais desta região receberam 245 denúncias sobre infrações relacionadas às medidas sanitárias, sendo que 174 foram constatadas, além de 444 dispersões de aglomerações de pessoas. Durante o atendimento às ocorrências, os policiais recuperaram dois veículos e apreenderam outros 25, quatro armas de fogo e 11 equipamentos eletrônicos.

CAMPOS GERAIS

Na região de Ponta Grossa, a atuação das unidades do 4º CRPM resultou em 150 pessoas conduzidas e 23 adolescentes apreendidos desde o dia 27 de fevereiro. De acordo com o balanço regional, 1.105 pontos comerciais foram fiscalizados, dos quais 136 acabaram interditados e 18 multas lavradas. As abordagens às pessoas renderam 54 multas por infrações relacionadas ao decreto estadual.

A demanda da população sobre as questões que envolvem o decreto foi de 361 denúncias, que resultaram em 153 ocorrências constatadas. Também houve 171 dispersões de aglomerações de pessoas nos municípios. Durante a atuação pelo cumprimento das medidas sanitárias, foram flagrados outros crimes que culminaram na apreensão de 12 veículos, de cinco armas de fogo e de mais de três quilos de drogas.

OESTE

A região de fronteira e Oeste paranaense também contou com forte atividade das polícias sobre a prevenção à Covid-19. Com os reforços de viaturas e equipes nas ruas, 200 aglomerações de pessoas foram dispersadas e 1.090 pontos comerciais fiscalizados. Durante o atendimento, os policiais ainda apreenderam 19 veículos, três armas de fogo e recuperaram três veículos que tinham alerta de furto/roubo.

As operações de Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), promovidas em parceria com os municípios, renderam 28 pontos comerciais interditados e 45 multas lavradas. As equipes também notificaram 99 pessoas que cometeram infrações em relação às medidas sanitárias.

REGIÃO METROPOLITANA E LITORAL

Desde o início de vigência do decreto estadual até às 7 horas desta segunda-feira, 364 pontos comerciais foram fiscalizados e 157 aglomerações de pessoas dispersadas. As unidades receberam no período 596 denúncias, sendo que 35 foram constatadas. As ações policiais também resultaram em 15 encaminhamentos, uma arma de fogo e mais de dois quilos de drogas apreendidas.

GOVERNO ACENA PARA NOVAS MEDIDAS ECONÔMICAS

O governador Carlos Massa Ratinho Junior instituiu nesta segunda-feira (8) um grupo de trabalho para discutir novas medidas econômicas para as empresas e os trabalhadores atingidos direta ou indiretamente pela pandemia. O objetivo é acelerar programas ainda embrionários para disponibilizar, além de crédito e inovações tributárias, formas de auxiliar financeiramente empresas e setores impactados pelas restrições de circulação.

“É um grupo específico de apoio a pequenas empresas, pequenos negócios, àqueles segmentos que foram muito penalizados na pandemia, como bares e restaurantes. A ideia é ter ações mais rápidas e anunciar algumas novidades já na próxima semana”, disse Guto Silva, chefe da Casa Civil. “O objetivo é auxiliar de maneira concreta, socorrer alguns segmentos que não tiveram alternativa. A ideia é identificar boas práticas, boas ideias, e colocar de pé essas iniciativas no Paraná”.

O grupo vai apresentar já na próxima segunda-feira (15) algumas novidades. O objetivo é direcionar as ações para micro e pequenos empreendedores, lojistas e comerciantes, além de prestadores de serviços e profissionais ligados ao setor cultural e de turismo. A ideia é manter os empregos, o que garante renda para as famílias, e a roda da economia girando perto da normalidade, com ações ainda mais incisivas do que as adotadas em 2020.

Farão parte do grupo de trabalho instituído pelo Decreto 7.033/2021 o Gabinete da Governadoria, a Vice-Governadoria, a Casa Civil, as secretarias de Planejamento e Projetos Estruturantes e Fazenda, a Invest Paraná, a Fomento Paraná e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Esse grupo também será um canal de comunicação com o setor produtivo durante a pandemia e terá entre 30 e 60 dias para elaborar um relatório das ações.

ÚLTIMOS PACOTES

Na sexta-feira (05), o governador Ratinho Junior apresentou para a sociedade um pacote de estímulo ao crédito. A linha Recupera Paraná foi reativada e destinará R$ 10 milhões para atender empreendedores informais e MEIs. Além disso, os empreendedores que pegaram empréstimos por essa linha no ano passado terão o pagamento das parcelas suspenso por dois meses.

O BRDE também repassará R$ 30 milhões, com juros subsidiados, para ampliar a disponibilidade de crédito dos programas Banco da Mulher Paranaense e Banco do Empreendedor, da Fomento Paraná. O BRDE e a Fomento Paraná ainda vão destinar R$ 120 milhões a empreendimentos que trabalham com o turismo, beneficiando o setor hoteleiro e o de serviços.

Na semana anterior, frente ao acirramento da pandemia, o Governo do Estado já tinha suspendido o ajuizamento de execuções fiscais e a apresentação de protesto de certidões de dívida ativa do Estado e adiado os prazos de pagamento das parcelas vincendas do IPVA 2021 (terceira, quarta e quinta). Também foi anunciado o adiamento do pagamento do ICMS devido por pequenas empresas optantes do Simples Nacional e o parcelamento do ICMS devido por Substituição Tributária.

PRESENÇAS

Participaram do encontro o vice-governador Darci Piana; os secretários João Debiasi (Comunicação e Cultura), Renê Garcia Júnior (Fazenda) e Valdemar Bernardo Jorge (Planejamento e Projetos Estruturantes); o diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves; o diretor de Desenvolvimento Econômico e Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco; o diretor de Mercado e Novos Negócios da Invest Paraná, Gustavo Cejas; e o diretor-geral da Casa Civil, Felipe Flessak.

(Da redação com AEN)

Curtir isso: Curtir Carregando...