Pandemia: COM NOVO TURNO, FIOCRUZ PREVÊ ENTREGAR 4,7 MILHÕES DE DOSES NESTA SEMANA

Com o incremento na linha de produção das vacinas, a fundação produzirá 1,2 milhão de doses diárias; aumento será de 33% da capacidade a partir de maio.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou à CNN que atingiu o que considera ser um patamar alto de entrega de vacinas da Covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde. Até a próxima sexta-feira (23), serão entregues 4,7 milhões de novas doses ao Ministério da Saúde. As remessas da semana começam a ser enviadas a partir desta quarta-feira (21).

Em maio, a instituição começa a implementar mais um turno de produção de vacina na segunda linha de produção do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (BioManguinhos/Fiocruz).

Com isso, a capacidade de fabricação diária do imunizante vai aumentar 33%, passando das atuais 900 mil doses para 1,2 milhão. A informação foi confirmada oficialmente pela assessoria de imprensa da instituição.

Atualmente, cerca de 500 profissionais estão envolvidos na cadeia produtiva da Fiocruz para a fabricação dos imunizantes, em diferentes atividades que contam com trabalho 24 horas por dia.

“Chegamos à escala máxima de cinco milhões de entregas por semana, sempre às quartas e sextas. Este e um patamar bem alto porque alcançamos o máximo da produção com duas linhas. Agora estamos na expectativa de mais um turno de trabalho”, informou a Fiocruz, por meio de nota.

A unidade de BioManguinhos atua com duas linhas de produção exclusivas para o imunizante desenvolvido pela parceria entre a Universidade de Oxford, da Inglaterra, e o laboratório anglo-sueco AstraZeneca. No entanto, até o momento, apenas uma delas conta atualmente com funcionamento em dois turnos.

A Fiocruz não soube estimar para quando estão previstas as próximas remessas do ingrediente farmacêutico ativo (IFA), necessário para a produção de mais vacinas. O produto é importado da China. No entanto, a instituição prevê o início da produção local do insumo para maio, nas dependências de BioManguinhos.

A produção de um lote de IFA, segundo a fundação, leva em média 45 dias. Também são necessários outros 25 dias para envasamento e avaliação pelo setor de controle de qualidade da instituição.

Na última semana, a fundação totalizou 14,8 milhões de doses do imunizante entregues ao PNI do Ministério da Saúde. “Daqui pra frente serão em média 5 a 6 milhões por semana”, afirmou a assessoria de imprensa do órgão.

Após pedido do governo do Rio de Janeiro, a Fiocruz entregou as doses de vacina da Oxford/AstraZeneca diretamente à Secretaria de Estado de Saúde (SES), que as armazena e distribui na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA/SES), em Niterói, na região metropolitana.

De acordo com a pasta, a medida agiliza a distribuição da vacina, uma vez que os lotes destinados ao estado não precisam mais sair do Rio de Janeiro, passar pelo Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, na capital paulista, e voltar para o estado de origem.

SPUTNIK V TEM EFICÁCIA DE 97,6% DIZ FARMACÊUTICA; DADOS SERÃO REVISADOS

Instituto Gamaleya diz que dados tem com base a taxa de infecção entre os 3,8 milhões de vacinados duas doses na Rússia; estudo deve ser publicado em maio.

Frascos com vacina contra Covid-19 Sputnik V Foto: Akhtar Soomro/Reuters

A vacina Sputnik V tem eficácia de 97,6% contra o novo coronavírus, afirmou nesta segunda-feira (19) o Instituto Gamaleya, que desenvolveu o imunizante russo. Ainda conforme o instituto, os dados serão revisados por outros cientistas e publicados em uma revista médica em maio.

De acordo com a farmacêutica rissa, os dados de eficácia têm como base a análise da taxa de infecção entre os 3,8 milhões de vacinados com duas doses na Rússia entre 5 de dezembro e 31 de março.

De acordo com cruzamento do número de pessoas que foram vacinadas com a Sputnik V com o de cidadãos russos que foram infectados com Covid-19, a taxa de infecção a partir do 35º dia depois da primeira dose foi de apenas 0,027%.

Por outro lado, a taxa de incidência da doença entre a população adulta não vacinada foi de 1,1% a partir do 35º dia depois do início da vacinação em massa na Rússia.

“A real eficácia da vacina Sputnik V pode ser ainda maior do que os resultados de nossas análises demonstram, uma vez que os dados do sistema de registro de casos permitem um lapso de tempo entre a coleta da amostra (a data real da doença) e o diagnóstico”, disse, em comunicado, Alexander Gintsburg, diretor do Instituto de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya.

Já o CEO do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF) – que financiou o desenvolvimento da vacina –, Kirill Dmitriev, afirmou que os novos dados mostram que a Sputnik V apresenta “uma das melhores taxas de proteção contra o coronavírus entre todas as vacinas”.

“Dados publicados pelo principal jornal médico The Lancet demosntraram a eficácia do Sputnik V em 91,6%. A análise dos dados da taxa de infecção de quase 4 milhões de vacinados na Rússia mostra que a eficácia da vacina é ainda maior, chegando a 97,6%”, destacou.

“Os países que aprovaram o uso do Sputnik V fizeram a escolha certa ao escolher uma das ferramentas mais eficazes para a prevenção do coronavírus.”

De acordo com o Gamaleya, a Sputnik V já foi aprovada para uso em 60 países com uma população total de 3 bilhões de pessoas.

“O imunizante ocupa o segundo lugar entre as vacinas contra o coronavírus em todo o mundo em termos de número de aprovações emitidas por reguladores governamentais”, disse a farmacêutica.

(Da Redação com CNN)

