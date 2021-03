Novo lote: MUNICÍPIOS DO PARANÁ RECEBEM VACINAS PARA IDOSOS COM 70 ANOS OU MAIS

A Secretaria da Saúde enviou nesta segunda-feira (22) mais 369.650 doses de vacina contra o coronavírus às 22 Regionais do Paraná. O número é correspondente à nona remessa recebida pelo Paraná do Ministério da Saúde no sábado (20), composta por 240,4 mil doses, junto com a segunda metade da remessa recebida na última terça-feira (16), somando mais 129,2 mil doses.

O lote recebido no sábado é composto por 234.200 doses da Coronavac, produzidas no Instituto Butantan, e 6.250 desenvolvidas pela Universidade de Oxford/Astrazeneca, parte do primeiro lote produzido Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Já as 129,2 mil doses recebidas na semana passada são todas Coronavac.

“Estamos sob orientação direta do Ministério da Saúde fazendo com que todas essas doses cheguem aos paranaenses e fiquem imediatamente à disposição dos municípios. Faço um apelo para que os municípios gastem todas essas vacinas, é fundamental que elas sejam utilizadas o mais rápido possível”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Com a distribuição, o Paraná inaugura a vacinação de mais dois grupos prioritários: idosos de 70 a 74 anos e comunidades quilombolas. São 264.910 doses destinadas à nova faixa etária dos idosos, correspondendo a 78,87% da população do grupo no Estado; e 6.250 destinadas às comunidades quilombolas, representando 63,1% do total do grupo.

As doses foram enviadas por via aérea do Aeroporto do Bacacheri para 15 regionais (Jacarezinho, Cornélio Procópio, Londrina, Apucarana, Ivaiporã, Paranavaí, Umuarama, Cianorte, Campo Mourão, Maringá, Pato Branco, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo). A operação é uma parceria da Casa Militar e da Secretaria de Estado da Saúde.

As outras sete regionais (Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória e Telêmaco Borba) buscaram suas doses presencialmente no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar). A 9ª Regional, em Foz do Iguaçu, receberá 11.800 doses para atender os municípios.

PARANÁ REGISTRA MAIS 3.218 CASOS DE COVID

O Estado soma 794.608 casos e 14.855 óbitos em decorrência da doença. Nesta segunda-feira (22), há 2.736 pacientes internados em leitos das redes pública e particular com diagnóstico confirmado e outros 2.666 aguardam resultados de exames.

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda-feira (22) mais 3.218 casos de Covid-19 e 76 mortes pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 794.608 casos e 14.855 óbitos em decorrência da doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de março (3.173), fevereiro (12) e janeiro (15) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: maio (1), agosto (1), setembro (2), outubro (1), novembro (5) e dezembro (8).

VACINA – O Paraná já aplicou 778.168 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 582.991 da primeira dose e 195.177 da segunda, até o final da manhã desta segunda-feira (22). Portanto, 582.991 paranaenses já foram vacinados. Ao todo, o Estado recebeu 1.500.450 doses do Governo Federal até o momento.

INTERNADOS

Nesta segunda-feira (22) são 2.736 pacientes internados com diagnóstico confirmado de Covid-19. Destes, 2.162 ocupam leitos SUS (872 UTI e 1.290 clínicos/enfermaria) e 574 da rede particular (277 UTI e 297 clínicos/enfermaria). Há outros 2.666 pacientes internados, 925 em leitos UTI e 1.741 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

(Da redação com AEN)

Curtir isso: Curtir Carregando...