Novo lote: PARANÁ COMEÇA A VACINAR IDOSOS COM MAIS DE 75 ANOS

O Governo do Estado começou a distribuir nesta quarta-feira (10) um novo lote de vacinas contra a Covid-19. São 79.630 doses do imunizante CoronaVac, produzido pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo.

A remessa é formada pela metade do lote encaminhado na terça-feira (09) pelo Governo Federal, com 74.300 aplicações, e mais um residual com 5.530 doses da remessa da semana passada. A maior parte das vacinas saiu no início da noite do Aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, em um avião que pertence à Casa Militar, com destino ao Interior do Estado. Os imunizantes servirão para abastecer 15 das 22 regionais que integram o sistema público de Saúde do Paraná.

As outras sete divisões da Secretaria de Estado da Saúde, formadas pelos municípios mais próximos da Capital, retiram as doses nesta quinta-feira (11) diretamente no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba. O transporte será feito por via terrestre. Seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, o novo lote foi subdividido em três partes: 39.940 aplicações estão reservadas para continuar a vacinação de idosos entre 80 e 84 anos; 31.180 doses foram separadas para quem tem entre 75 e 79 anos e, por fim, outras 8.510 vacinas vão para os trabalhadores da saúde.

“Ainda não é o número suficiente de vacinas que estamos esperando, mas significa um avanço. Temos capacidade e condições para vacinar até 250 mil doses por dia assim que tivermos todas as doses”, destacou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Ele lembrou que o Governo Federal encaminhou na terça-feira (09) um conjunto de 148.600 aplicações de vacina contra o coronavírus. Com essa remessa, o Estado ultrapassa a marca de 1 milhão de doses recebidas, chegando a 1.001.600 vacinas.

“A expectativa é que até o início da próxima semana nos enviem mais uma quantidade parecida com essa, e assim sucessivamente. Devemos atingir em torno de mais um milhão de doses apenas em março, com possibilidade de novos laboratórios se integrarem ao Plano Nacional de Imunização”, disse Beto Preto.

ARMAZENAMENTO

O restante das aplicações, também com 79.630 doses, seguirá armazenadas no Cemepar para garantir a imunização por completo de quem receber a primeira dose – o intervalo entre aplicações é de 15 a 28 dias, segundo a bula do medicamento.

De acordo com o Plano Estadual de Vacinação, seguindo a ordenação por grupos prioritários, a previsão do Paraná é de vacinar cerca de 4 milhões de pessoas até maio. “O cenário é difícil. Apesar de todo o esforço do Paraná com a maior abertura de leitos da história, não temos mais equipes e equipamentos. Apelo para o bom senso dos paranaenses”, afirmou o secretário.

Confira a quantidade de doses que cada Regional de Saúde vai receber:

1ª RS – Paranaguá – 1.730 doses

2ª RS – Metropolitana – 20.260 doses

3ª RS – Ponta Grossa – 4.080 doses

4ª RS – Irati – 1.540 doses

5ª RS – Guarapuava – 2.580 doses

6ª RS – União da Vitória – 1.220 doses

7ª RS – Pato Branco – 2.230 doses

8ª RS – Francisco Beltrão – 2.610 doses

9ª RS – Foz do Iguaçu – 2.580 doses

10ª RS – Cascavel – 3.720 doses

11ª RS – Campo Mourão – 2.880 doses

12ª RS – Umuarama – 2.750 doses

13ª RS – Cianorte – 1.290 doses

14ª RS – Paranavaí – 2.640 doses

15ª RS – Maringá – 6.250 doses

16ª RS – Apucarana – 2.970 doses

17ª RS – Londrina – 7.340 doses

18ª RS – Cornélio Procópio – 2.320 doses

19ª RS – Jacarezinho – 2.490 doses

20ª RS – Toledo – 3.160 doses

21ª RS – Telêmaco Borba – 1.600 doses

22ª RS – Ivaiporã – 1.390 doses

TOTAL – 79.630 doses.

EM 11 DIAS, POLÍCIA PRENDE 452 PESSOAS E INTERDITA 242 ESTABELECIMENTOS

Balanço da Secretaria da Segurança Pública indica que as polícias dispersaram 1.955 aglomerações. Nas ações com órgãos municipais foram lavradas 258 multas a pontos comerciais e outras 417 a pessoas flagradas em desrespeito às medidas sanitárias.

As forças de segurança pública do Paraná completam nesta quarta-feira (10) 11 dias de fiscalizações e outras ações de prevenção ao coronavírus no Estado. Desde o início de vigência do decreto estadual 6.983/2021, foram fiscalizados 5.444 estabelecimentos comerciais, sendo que 242 deles acabaram interditados. O balanço da Secretaria da Segurança Pública indica que 452 pessoas foram presas e 95 adolescentes apreendidos pelas equipes policiais.

As operações constantes e a intensificação de policiamento também resultaram em 20 armas de fogo e 144 equipamentos eletrônicos apreendidos. Nestes 11 dias, as polícias receberam 3.149 denúncias sobre violação das medidas sanitárias e 637 foram constatadas no período.

A estatística também aponta que na faixa de horário entre 7 horas de terça-feira (09) e 7 horas desta quarta-feira (10) houve 176 dispersões de aglomerações e 202 denúncias relacionadas à Covid-19, das quais 68 foram confirmadas ao final do atendimento.

Durante as abordagens e outras ações, as polícias encaminharam 32 adultos e seis adolescentes, além de apreenderem uma arma de fogo e seis veículos. Os trabalhos de Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) resultaram em 33 pontos comerciais interditados e na lavratura de 37 multas ao comércio e 11 às pessoas que cometeram infrações.

As polícias dispersaram 1.955 aglomerações de pessoas. Nas ações com órgãos municipais foram lavradas 258 multas a pontos comerciais e outras 417 a pessoas flagradas em desrespeito às medidas sanitárias.

(Da redação com AEN)

Curtir isso: Curtir Carregando...