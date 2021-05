Fungo Preto: O QUE A CIÊNCIA SABE ATÉ O MOMENTO SOBRE O FUNGO MUCORMICOSE ORIGINADO NA ÍNDIA

Infecção rara e potencialmente mortal, popularmente chamada de ‘fungo preto’, atingiu ao menos cinco estados indianos.

No início de maio, médicos na Índia começaram a relatar um aumento na mucormicose, uma infecção rara e potencialmente mortal também conhecida como fungo preto.

Com mais de 4 mil casos pelo terceiro dia seguido, Índia passou de 24 milhões de infecções por Covid-19 Foto: Mayank Makhija – 13.mai.2021/NurPhoto via Getty Images.

Muitos dos infectados são pacientes com coronavírus ou aqueles que se recuperaram recentemente da Covid-19, cujo sistema imunológico foi enfraquecido pelo vírus ou que apresentam comorbidades – principalmente diabetes.

Nas últimas semanas, milhares de casos de mucormicose foram relatados em todo o país, com centenas hospitalizados e pelo menos 90 mortos. Dois estados a declararam epidemia e o governo central a tornou uma doença de notificação obrigatória.

Aqui está o que sabemos sobre a doença e sua disseminação na Índia.

COMO VOCÊ PODE CONTRAIR E QUAIS SÃO OS SINTOMAS?

O fungo é causado por mofo encontrado em ambientes úmidos, como solo ou composto, e pode atacar o trato respiratório. Não é contagioso e não se espalha de pessoa para pessoa.

Vários tipos de fungos podem causar a doença. Esses fungos não são prejudiciais para a maioria das pessoas, mas podem causar infecções graves entre aqueles com sistema imunológico enfraquecido, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

A mucormicose comumente afeta os seios da face ou os pulmões depois que uma pessoa inala os esporos do fungo no ar e também pode afetar a pele após uma lesão superficial, como um corte ou queimadura. Os sintomas dependem de onde o fungo está crescendo no corpo, mas podem incluir edema facial, febre, úlceras na pele e lesões pretas na boca.

A doença “começa a se manifestar como infecção de pele nas bolsas de ar localizadas atrás de nossa testa, nariz, maçãs do rosto e entre os olhos e os dentes”, disse o Ministério da Saúde da Índia em um comunicado em 14 de maio . “Em seguida, ele se espalha para os olhos, pulmões e pode até mesmo se espalhar para o cérebro. Isso leva ao escurecimento ou descoloração do nariz, visão turva ou dupla, dor no peito, dificuldades respiratórias e tosse com sangue.”

“Uma das maneiras pelas quais a mucormicose viaja é invadindo os vasos sanguíneos”, disse o Dr. Hemant Thacker, médico consultor e especialista em cardiometabolismo do Breach Candy Hospital, em Mumbai. “Ela compromete a circulação para o órgão distal e, portanto, produz o que se chama de necrose ou morte do tecido, que então fica preto. Por isso, recebe o nome de fungo preto.”

Nos casos mais graves, a infecção “passa pelos vasos sanguíneos até o cérebro”, podendo causar perda de visão ou criar um “buraco aberto” no rosto, acrescentou. “Se não for controlado, não tratado, pode ter uma taxa de mortalidade de 20% a 50%.”

Um estudo de 2005 que observou 929 casos datados de 1885 encontrou uma taxa de mortalidade geral de 54%, de acordo com o CDC. A taxa de mortalidade também depende do tipo de fungo envolvido e da parte do corpo afetada. Por exemplo, é menos mortal para pessoas com infecções nos seios da face, porém, mais mortal para aqueles com infecções pulmonares.

QUAL É A RELAÇÃO COM A COVID-19?

Pessoas imunocomprometidas são mais suscetíveis à infecção – incluindo pacientes Covid-19, pacientes diabéticos, pessoas que tomam esteroides e aqueles com outras comorbidades como câncer ou transplantes de órgãos, disse o Ministério da Saúde Indiano.

Os pacientes com Covid-19 são particularmente suscetíveis porque o vírus não afeta apenas seu sistema imunológico – os medicamentos de tratamento também podem suprimir sua resposta imunológica. “Devido a esses fatores, os pacientes do COVID-19 enfrentam um risco renovado de fracassar na batalha contra os ataques montados por organismos como os mucormicetes”, disse o ministério, referindo-se aos fungos que causam a mucormicose.

Pacientes Covid em terapia de oxigênio em UTIs podem ter umidificadores na enfermaria – o que pode aumentar sua exposição à umidade e torná-los mais propensos a infecções fúngicas, disse o ministério.

“O fungo aproveita a janela da oportunidade, invade o corpo”, disse Thacker. “Este corpo tem uma pequena abertura por causa da Covid, por causa dos açúcares (altos níveis de glicose), por causa dos antibióticos – por causa de tantas outras coisas, ( a doença) consegue se firmar.”

O ministério advertiu que “isso não significa que todos os pacientes da Covid serão infectados por mucormicose”, pois é incomum entre aqueles sem diabetes.

De acordo com o Portal Nacional de Saúde oficial da Índia, a prevalência de diabetes no país chega a 12% a 18% da população adulta, especialmente em áreas urbanas.

“A Índia é a capital diabética do mundo”, disse Thacker, do Breach Candy Hospital. “Temos climas tropicais onde o fungo infecciona. Portanto, tudo isso levou à epidemia do fungo negro.”

COMO É POSSÍVEL LIDAR COM O FUNGO?

A doença é tratada com medicamentos antifúngicos, geralmente administrados por via intravenosa, de acordo com o CDC. Os medicamentos mais comuns incluem a anfotericina B – um medicamento atualmente em uso nos estados indianos para combater o surto.

Os pacientes podem precisar de até seis semanas de medicamento antifúngico para se recuperarem. Sua recuperação depende de quão precocemente a doença foi diagnosticada e tratada.

Frequentemente, a cirurgia é necessária para cortar tecido morto ou infectado. “Em alguns pacientes, isso pode resultar na perda da mandíbula superior ou às vezes até do olho”, disse o Ministério da Saúde Indiano em seu comunicado.

Vítimas de Covid-19 são cremadas na Índia; recorde de casos e mortes sobrecarrega o país Foto: Mayank Makhija – 26.abr.2021/NurPhoto via Getty Images.

A demanda por Anfotericina B está aumentando na Índia – mas é escassa, pois os hospitais não previram o número de casos.

Bhavya Reddy, residente no estado de Telangana, no sul da Índia, disse que seu pai foi diagnosticado com mucormicose em 26 de abril – exatamente quando ele estava se recuperando de Covid-19.

“Depois que ele começou a se recuperar(de Covid, seu rosto começou a inchar”, disse Reddy. “Quando o inchaço não diminuiu, (os médicos) nos disseram para tomar a injeção”. O hospital não tinha suprimento de anfotericina B e ela teve que apelar ao ministro-chefe do estado para receber frascos do medicamento, disse ela.

Assim que o medicamento foi adquirido, seu pai foi submetido a uma cirurgia endoscópica nos seios da face para aliviar o inchaço.

Mansukh Mandaviya, um ministro júnior do Ministério de Produtos Químicos e Fertilizantes, tuitou na quinta-feira (20) acrescentando que cinco empresas foram aprovadas para produzir o medicamento na Índia, além de seis já existentes.

QUÃO COMUM É ESSE FUNGO?

A doença é globalmente distribuída e geralmente muito rara – embora possa ser difícil fazer estimativas exatas de sua prevalência devido à falta de vigilância e dados abrangentes.

Nos Estados Unidos, a vigilância laboratorial na área da baía de San Fancisco entre 1992 e 1993 sugeriu uma taxa anual de 1,7 casos por milhão de pessoas, de acordo com o CDC.

No entanto, a doença parece ser mais comum na Índia – um estudo de microbiologistas indianos, publicado em março na revista Microorganisms, sugeriu que o fungo é 70 vezes mais prevalente na Índia do que em dados globais.

Existem várias razões possíveis – há uma taxa mais alta de “diabetes não controlada” na Índia, disse o estudo. Muitos pacientes que eles estudaram nem sabiam que tinham diabetes até serem diagnosticados commucormicose, demonstrando “a falta de exames regulares de saúde na população indiana”, disse o estudo.

A taxa de mortalidade da doença na Índia também é “consideravelmente alta devido aos atrasos na busca por atendimento médico e no diagnóstico da doença, e aos desafios no manejo do estágio avançado da infecção”, disse o estudo.

O clima do país também é um fator, disse Thacker. “Esse fungo pode crescer na lateral de um pão que é mantido do lado de fora”, disse ele. “Ele pode crescer em qualquer lugar na forma de um molde, mas em países tropicais com umidade tende a apodrecer.”

O surto atual também pode ser porque “estamos no verão, está quente e úmido”, acrescentou. “Todo mundo sabe que a infecção por fungos infecciona nesses tipos de clima.”

ONDE FOI RELATADO?

Mais de 3.200 casos de fungos foram registrados até agora nos cinco estados de Maharashtra, Madhya Pradesh, Haryana, Telangana e Gujarat.

Maharashtra tem o maior número, com mais de 2.000 casos relatados e 800 hospitalizados. Pelo menos 90 pessoas morreram em decorrência da doença no estado.

Gujarat relatou pelo menos 369 casos em apenas um hospital.

Na quinta-feira, o governo central classificou a mucormicose como uma doença de notificação obrigatória, o que significa que todos os estados e territórios da união devem relatar seus casos às autoridades federais.

“Agora temos um novo desafio para o fungo negro, precisamos ser cautelosos e nos preparar para isso”, disse o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, na sexta-feira (21).

Pelo menos sete estados declararam o fungo uma doença de notificação obrigatória, de acordo com a recomendação do governo central para a coleta de dados, de acordo com as respectivas autoridades governamentais estaduais.

“Esses casos estão sendo encontrados em pacientes que se recuperaram de Covid, então há uma série de complicações”, disse JV Modi, superintendente médico do Hospital Civil Ahmedabad de Gujarat. Ele acrescentou que o hospital registrou um aumento de casos nos últimos 10 dias, enquanto o país parecia ultrapassar o pico de sua segunda onda de coronavírus.

(Da Redação com CNN)

