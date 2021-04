Foz do Iguaçu: 739 IGUAÇUENSES PERDERAM A VIDA POR CAUSA DA COVID-19

Último boletim de Foz do Iguaçu mostra 55 novos casos de coronavírus em 24 horas e mais 6 mortos. São mais de 33 mil infectados pela doença no Município. Diante desse cenário, Sindifisco doa equipamentos para o Hospital Municipal.

Foz do Iguaçu registrou mais 6 óbitos em consequência da Covid-19 no período de 24 horas. É o que informa o último boletim da Vigilância Epidemiológica divulgado nesta segunda-feira, 19. Com isso, a cidade soma 739 mortes pela doença no Município desde o início da pandemia. As novas vítimas fatais são 4 mulheres de 59, 63, 69 e 73 anos e 2 homens de 62 e 78 anos.

A Vigilância Epidemiológica confirmou 55 casos de Covid-19. No total, são 33.033 casos da doença no município desde o início da pandemia. Dos 55 novos casos, 30 são mulheres e 25 homens, com idades entre 1 e 83 anos. Entre eles, 54 pessoas estão em isolamento e 1 internada. Do total de casos ativos, 290 pessoas estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 149 estão internadas, das quais 75 em Unidade de Terapia Intensiva. A ocupação de UTIs está em 68,8%.

HOSPITAL MUNICIPAL RECEBE DOAÇÃO DO SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA FEDERAL

Novos equipamentos foram recebidos nesta segunda-feira (19) pelo Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, referência no atendimento a casos de covid-19, como doação feita pelo Sindicato dos Auditores da Receita Federal em Foz do Iguaçu (Sindifisco). No total, foram R$ 56 mil em equipamentos que poderão auxiliar no atendimento a casos graves de infecção por coronavírus, como um vídeo laringoscópio e um cardioversor.

Diretor do Hospital Sergio Fabriz recebeu os equipamentos com a presença de Flávio Bernardino de Carvalho (presidente do Sindifisco) e do integrante do sindicato Alfonso Burg

A entrega oficial aconteceu no Hospital Municipal com a presença do diretor-presidente da instituição, Sergio Fabriz; do diretor técnico Fábio Marques; do presidente do Sindicato dos Auditores da Receita Federal, Flávio Bernardino de Carvalho; e do integrante do sindicato Alfonso Burg.

“Os auditores fiscais da Receita Federal em Foz reiteram, por meio desse gesto, o compromisso com a causa pública, defendida dia a dia no exercício de nossas atribuições, quer na arrecadação de tributos para custeio de serviços públicos essenciais, como a saúde por exemplo, quer no controle aduaneiro de fronteiras”, enfatizou o presidente sindical, Flávio Bernardino de Carvalho.

De acordo com Carvalho, os auditores acreditam que a doação de equipamentos e insumos hospitalares possa ser replicada por outros potenciais doadores privados, auxiliando o setor público, especialmente em momentos críticos, como no caso do enfrentamento à pandemia da covid-19. “É possível contornar com agilidade os trâmites burocráticos que, por vezes, emperram as aquisições feitas pelo poder público, como por exemplo a instauração de processos para abertura ou dispensa de licitações”.

Equipamentos vão auxiliar no atendimento a casos graves de infecção por coronavírus,

O diretor do Hospital Municipal, Sergio Fabriz ,agradeceu aos auditores pelo gesto e parceria com a instituição, “São doações como essas que impactam positivamente na assistência direta ao paciente e, em especial neste caso, na qualidade do atendimento aos pacientes graves com covid”, disse Fabriz.

Os equipamentos doados pelo Sindifisco são: vídeo laringoscópio, utilizado para visualizar em tempo real as vias áreas de um paciente e suas respectivas características, por meio de um monitor de alta resolução; e um cardioversor, que age como uma terapia elétrica, interrompendo a arritmia e devolvendo o ritmo normal de pulsações do coração.

