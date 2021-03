Pandemia: BRASIL É O 5º PAÍS, ENTRE OS QUE TEM MAIOR NÚMERO DE VACINADOS, INFORMA MINISTRO DA SAÚDE

Em visita ao estado do Paraná na quinta-feira (4), o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello (foto ao lado), afirmou que o Brasil é o quinto país que mais vacina no mundo contra Covid-19, com 17 milhões de pessoas imunizadas desde o início da vacinação.

– O Brasil ofereceu até agora 17 milhões de doses. Somos o quinto país no mundo em quantidade total de pessoas vacinadas. Para que os senhores compreendam a diferença, a Argentina ofereceu 320 mil doses para sua população – disse Pazuello em Cascavel, no oeste do estado.

O ministro disse que, a partir de abril, com as duas fábricas nacionais produzindo vacinas, será possível ao país ter acesso a cerca de 30 milhões de doses por mês, além das vacinas que serão importadas. Afirmou ainda que, com isso, espera que toda a população seja vacinada até o fim do ano, para que então a pandemia de Covid-19 tenha a situação amenizada.

– Para abril, vamos estar com as duas fábricas operacionais estabilizadas, com números de 30 a 32 milhões de doses por mês. Não estou falando da Covaxin indiana, [cujas doses] foram compradas, nem da Covax, [vacina] que também foi comprada, e nem da Pfizer, [vacina para a qual] ontem [quarta, 3] já foi publicada em Diário Oficial a licitação para compra. Tudo isso é importado, [mas] também soma – destacou.

Pazuello afirmou que todos os brasileiros que quiserem se vacinar terão acesso ainda este ano à vacinação: “Até a metade do ano, a nossa programação é vacinar metade do efetivo vacinável do país e, até o fim do ano, todos os cidadãos brasileiros que quiserem ser vacinados e que puderem ser vacinados serão vacinados”.

(Da Redação com Agência Estado)