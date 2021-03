Pandemia descontrolada: BRASIL REGISTRA MAIS DE 3.000 MORTES EM 24 HORAS; BOLSONARO FAZ PRONUNCIAMENTO

Brasil passa pela 1ª vez dos 3.000 óbitos em 24h. Na contramão do mundo, país supera marca fatal só cruzada pelos EUA até hoje. Neste momento, o Brasil é o epicentro mundial da pandemia. Em meio a panelaço, Presidente Bolsonaro fez pronunciamento.

A escalada desenfreada de mortes no Brasil em decorrência do novo coronavírus atingiu nesta terça-feira (23) um patamar aré recentemente inimaginável: em apenas 24 horas, 3.158 mortes por Covid-19 foram registradas no país, que vive o pior momento de sua crise sanitária desde que o Sars-CoV-2 foi detectado pela primeira vez, em fevereiro de 2020.

O país também registrou 84.996 casos, o quarto maior valor observado. Assim, o Brasil chega a 298.843 óbitos e a 12.136.615 infecções pelo coronavírus desde o início da pandemia. O recorde anterior de mortes em 24 horas era de 2.798 vítimas e ocorreu no último dia 16.

Pela primeira vez, Brasil ultrapassou 3 mil mortos por dia. Imagem: PILAR OLIVARES

Os dados dos últimos dias e os sucessivos recordes mostram, também, que a tendência é de aceleração, sem sinais de inflexão no horizonte enquanto a campanha de vacinação avança lentamente, com menos de 2,7% da população adulta imunizada com as duas doses necessárias.

Neste momento, o Brasil é o epicentro mundial da pandemia, despertando em países vizinhos e distantes preocupação pelo total descontrole da disseminação do Sars-CoV-2 e de suas ameaçadoras variantes, como a P.1, e pela aparente impotência e inoperância de diversas esferas governamentais no combate à doença. A OMS (Organização Mundial da Saúde) tem adotado um tom direto e preocupado com a situação brasileira.

Junto ao descontrole da transmissão começaram a colapsar os sistemas de saúde pelo país. O Amazonas, no início de 2021, serviu de sentinela e prenúncio para o caos hospitalar, falta de oxigênio e drogas para intubação, vistos hoje em todas as regiões.

Esse descontrole, para os estudiosos, resulta tanto do surgimentos de variantes mais vorazes do vírus no país como da falta de uma política nacional de combate à pandemia, sem o empenho do governo do presidente Jair Bolsonaro em promover o distanciamento social, municiar hospitais e investir na compra, a tempo hábil, das doses necessárias de vacinas.

Enterro de vítima fatal da Covid-19 – Foto: Edmar Barros/Futura Press/Folhapress

Somente os Estados Unidos chegaram a um nível diário de mortes por Covid tão elevado, tendo registrado 4.470 mortes em 11 de janeiro de 2021, segundo a Universidade Johns Hopkins. O monitoramento do jornal americano The New York Times, aponta que o país chegou a registrar 5.463 mortes em 24 h (12 de fevereiro de 2021), mas devido a anormalidades de divulgação de dados.

Um olhar para as últimas semanas no Brasil mostra que as mórbidas marcas americanas podem não estar tão longe. O Brasil ultrapassou, pela primeira vez, os 2.000 mortos pela Covid em 24 horas no dia 10 deste mês. Desde então, os dois milhares de vidas perdidas se tornaram praticamente o padrão nos registros feitos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretaria de saúde dos estados.

Levando em conta o tamanho das populações, a situação do Brasil já se tornou equiparável ao que passou os Estados Unidos no pior momento da pandemia. O país norte-americano, em janeiro deste ano, alcançou 13,5 mortes por milhão de habitantes no seu pior dia, segundo o site Our World in Data. Na última semana, o Brasil atingiu 13,3 mortes por milhão de habitantes.

A diferença é que, após a posse, em janeiro, do democrata Joe Biden, que promoveu uma guinada na política de enfrentamento da pandemia —com uso obrigatório de máscara, discursos demonstrando a seriedade da situação, auxílio emergencial e aceleração de vacinação em massa—, os EUA viram os casos e as mortes despencarem.

Folha: EM PRONUNCIAMENTO, BOLSONARO MENTE SOBRE AÇÕES DO GOVERNO NA PANDEMIA E AGORA DIZ QUE 2021 SERÁ O ANO DA VACINAÇÃO

Em reportagem, a Folha de São Paulo publicou que pressionado pelo recorde de mortes e pela escassez de leitos de UTI, de medicamentos para intubação e de vacinas contra Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV na noite desta terça-feira (23) que 2021 será “o ano da vacinação dos brasileiros”.

“Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Somos incansáveis na luta contra o coronavírus”, afirmou Bolsonaro, que distorceu ações do governo durante o combate da pandemia e mentiu sobre a sua atuação.

O pronunciamento foi veiculado no dia em que, em apenas 24 horas, 3.158 mortes por Covid-19 foram registradas no país. Apesar do lento ritmo de vacinação, o presidente prometeu ainda imunizar toda a população até o final de 2021. “Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve, retomaremos nossa vida normal”, afirmou.

Bolsonaro repetiu o discurso de que, desde o começo da pandemia, há um ano, tem dito que os desafios são dois, o vírus e o desemprego. Ele afirmou que “em nenhum momento, o governo deixou de tomar medidas importantes tanto para combater o coronavírus como para combater o caos na economia, que poderia gerar desemprego e fome”.

O governo lançou uma série de medidas econômicas, mas Bolsonaro, durante os últimos 12 meses, minimizou a pandemia, provocou aglomerações, falou contra o uso de máscaras, brecou negociações de imunizantes e, por diversas vezes, manifestou-se contra as vacinas.

No pronunciamento, o presidente afirmou ainda que o Brasil é o quinto país que mais vacina no mundo e que mais de 32 milhões de doses foram distribuídas a todos os estados “graças às ações que tomamos logo no início da pandemia”. Se considerarmos a taxa de vacinação por habitantes, o país está na 58ª posição, segundo dados do projeto Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford.

Bolsonaro ignorou ter acelerado as negociações para compra de imunizantes depois que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), começou a articular a compra da chinesa Coronavac. “Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa. E assim foi feito”, afirmou Bolsonaro, omitindo que até mesmo sua principal aposta, a vacina Oxford/AstraZeneca, foi contratada antes da aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O presidente disse no pronunciamento que “em julho de 2020, assinamos um acordo com a Universidade de Oxford para a produção, na Fiocruz, de 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca e liberamos, em agosto, R$ 1,9 bilhão”. A autorização para o uso emergencial só foi concedida pela Anvisa em 17 de janeiro, junto com a da Coronavac.

Com situação fora de controle no país, Presidente muda discurso e diz que esse será o ano da vacinação. Foto: Legado Lima

No pronunciamento, Bolsonaro cita a adesão ao consórcio Covax Facility, mas não menciona que, por opção do governo, foram adquiridas doses para apenas 10% da população por meio da iniciativa. Documentos mostram que cada país poderia optar por doses para 20% da população ou mais.

O presidente também afirmou que intercedeu pessoalmente junto a Pfizer para antecipar o calendário de entrega de 100 milhões de doses. Ele, porém, não menciona que, como a Folha mostrou, o governo brasileiro rejeitou no ano passado proposta da farmacêutica que previa 70 milhões de doses de vacinas até dezembro deste ano. Do total, 3 milhões estavam previstos até fevereiro, o equivalente a cerca de 20% das doses distribuídas no país até o início de março.

O pronunciamento foi gravado na tarde desta terça. É o primeiro sob a orientação do almirante Flávio Rocha como titular da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social).

(Da redação com informação da Folha)

